تشانينغ تاتوم ينشر صورة لزوجته وهي عارية!

قبل ان تتوجه الى حفل ما بعد توزيع جوائز الغولدن غلوبز ليلة الاحد، قررت جينا ديوان تاتوم ان تأخذ بعضا من قيلولة بعد الظهر وهي عارية.

ولم يستطع النجم الأميركي تشانينغ تاتوم إلا أن يشيد ويتباهى بزوجته الفاتنة، عبر نشر صورة بالأبيض والأسود لها في السرير وهي عارية بحيث تظهر مؤخرتها بشكل بارز على إنستغرام.

المصدر: الحسناء