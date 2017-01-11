كايلي جينر تجلس في أحضان حبيبها بالمايوه

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"إذهبا وخذا غرفة خاصة تمارسان فيها ما يحلو لكما!"، نعم هي العبارة التي سارع جمهور كايلي جينر وحبيبها تايغا إلى توجيهها إليهما على أمل أن يشعرا ولو بنسبةٍ ضئيلة بالخجل بسبب الجرأة التي لا يكفّا عن تجسيدها أمام الكاميرا في كل مرّةٍ يريدان فيها التعبير عمّا في داخلهما من مشاعر وأحاسيس لبعضهما البعض، علاقةٌ غرامية باتت علنيّة للجميع وأمام الجميع ولم تعد خاصة بهما أبداً أو سريّة كما يجب أن تكون.

هي ليست المرّة الأولى التي يطل فيها الحبيبان بصورٍ إباحية جنسية بهذا الشكل، فعندما كانا في المكسيك لم يتردّد نجم الراب العالمي في ملامسة موخرتها ووضع رأسه بين ساقيها في لقطةٍ اعتُبرت الأجرأ على الإطلاق، وها هما يعودان إلينا اليوم في لقطاتٍ مماثلة ومشابهة فيها ارتأت كايلي الجلوس في أحضان هذا الحبيب الغالي وهي بالمايوه فأتاحت له الفرصة بمداعبتها على طريقته وأسلوبه.

لم تكن تنظر إلى الكاميرا وتلهّت بتناول وجبة خفيفة وهي تتمايل بملابس بحر جعلتها تبدو شبه عارية، وأمام جسدها الرائع الذي اتُّهمت أنّها عدّلت عليه على مر السنوات وخضعت بالتالي لعملياتٍ جراحية كثيرة لتصل إلى هذه النتيجة تحديداً كـتكبير ثدييها مثلاً، لم يتمكّن هو إلّا من اغتنام الفرصة كعادته لمعانقتها من الخلف ولف ذراعيه حول خصرها وتقبيل ظهرها برومانسية فاقت التوقعات وحميمية لم يعد يتقبّلها الجمهور أو يرضى بها.

وثقتهما الكبيرة بما يقومان به لم تقتصر على هذه الوضعية فحسب أو على هذه الصورة، فالإباحية التي باتا مشهورين بها والرسائل الجنسية التي يحاولان دائماً تجسيدها وبلورتها من دون أن يخجلا أبداً عدنا وشعرنا بها في صورةٍ أخرى أطل فيها تايغا وهو يضع يديه على ثديي نجمة تلفزيون الواقع التي كانت تقف أمامه مبلّلة بقميصٍ أبيض شفاف وارتأت أن تعبّر عن قبولها بما كان يقوم به من خلال وضع يديها هي أيضاً فوق يديه.

من قبلتهما أمام شجرة الكريسماس التي لامهما الجميع عليها لأنّها لم تأتِ في مكانها أبداً، يبدو أنّ هذين الشابان قرّرا الإنتقال إلى مرحلةٍ جديدة من الفسق والإبتذال والفجور ولم يعد ينقصهما سوى ممارسة علاقة غرامية كاملة وتصويرها لعرضها أمام الجمهور مباشرةً على الهواء!

المصدر: مشاهيري