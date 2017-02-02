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المصنفة ايضاً في: منوعات, مشاهير العالم

"براد بيت" يلقي بكل ما يتعلق بـ"جولي" خارج منزله

آخر تحديث: منذ 40 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 61
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&quot;براد بيت&quot; يلقي بكل ما يتعلق بـ&quot;جولي&quot; خارج منزله

عاد النجم الهوليودي، براد بيت، مؤخرا إلى المنزل الذي غادره مع زوجته جولي، في أيلول/سبتمبر من العام المضي، وقرر أن يقوم بالتخلص من الماضي.

 

ووفقا لموقع "فيستي رو"، فقد قام براد بيت وعلى أعين الجيران بإخراج جميع الأشياء المتعلقة بزوجته السابقة جولي، حيث استدعى سيارة شحن كبيرة وألقى جميع مستحقات زوجته بها، هذا وبقيت بعض من الأغراض ملقاة على عتبة الطريق منها بعض الحلي والصور.

 

ووفقا لشهود عيان، فقد قاد براد بيت العملية شخصيا، وقد طلب من العاملين أن يكونوا حذرين أثناء نقل الأغراض.

 

وأشارات تقارير محلية، نقلا عن بعض أصدقاء براد بيت، فإن الممثل الهوليودي قرر الاحتفاظ ببعض الأشياء ومنها بعض الساعات وأشياء قديمة، قامت جولي بإهدائها له مسبقا.

المصدر: sputniknews

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