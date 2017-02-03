بيونسيه تنشر صوراً عارية لها احتفالاً بخبر حملها

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أعلنت وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستقرام أنّها حامل بتوأمٍ بعد مرور 5 سنوات على ولادة إبنتها الكبرى "بلو ايفي"، ومع الصورة التي استعرضت فيها بطنها المدوّر وهي لا تردي سوى حمّالة صدرٍ وسروال داخلي استطاعت بيونسيه أن تغدو على كل لسانٍ اليوم وأن تتعنون عنها مقالات الصحف والمجلات العربية والعالمية.

نعم، بصورتها وهي مُحاطة بالورود لتعلن عن فرحتها بهذا الحمل المثير للإهتمام تمكّنت أيضاً من اكتساح انستقرام وإشعال مواقع التواصل الإجتماعي والتفوّق على سيلينا جوميز بعدد "الإعجاب" الذي نالته صورتها هذه تحديداً، ولأنّها فرحانة والسعادة التي تخالجها أكبر بكثير ممّا نتخيّل ونعتقد ها هي تعود إلينا الآن بصورٍ مميّزة ومعبّرة للغاية ومؤثّرة من جلسةٍ تصويرية يبدو أنّها خضعت لها مؤخراً، مستعرضةً بالتالي فيها جسدها بالكامل وهي عارية من رأسها حتّى أخمص قدميها.

لتحتفل إذاً بخبر حملها لم تكتفِ بيونسيه بنشر صورةٍ واحدةٍ لبطنها المدوّر والمنتفخ بل بمشاركتنا عدداً من اللقطات التي فيها بدت على طبيعتها وبساطتها وعفويّتها، نعم عارية لتسلّط الضوء على بطنها الذي يتواجد في أحشائه كائنان صغيران سينضمّان إلى بلو أيفي التي اشتركت مع والدتها في بعض الصور لتَظهر وهي تقبّل بطنها أو لتتمايل إلى جانبها تعبيراً عن شوقها هي أيضاً لاستقبال أشقائها في الأشهر المقبلة.

كانت تشعل الإنترنت بـأزيائها الفاضحة التي تبرز فيها مفاتنها وتضاريسها ومقوّماتها الجسديّة وبخاصة حين تعتلي أهم المسارح، أما اليوم فخضّت الساحة الفنية كلّها بهذه الجلسة التي لم تحمل في باطنها عرياً فاسقاً أو مبتذلاً بل اتّسمت وفي طيّاتها بأسمى معاني الحب التي تتبادلها الأم عادةً مع جنينها، ولو أنّها غطّت ثدييها بشعرها الطويل ومنطقتها الحميمة بيديها ولو أنّها سترت نفسها في بعض الأحيان بشراشف ملوّنة شفافة، لم نلتمس هذه المرّة عندها أي خلاعية أم قلّة احتشام بل شعرنا بشغفها إزاء هذا التوأم والصلة القويّة التي ربطتها به منذ الدقيقة الأولى التي خُلق فيها.

وضعيّاتٌ قد يعتبرها البعض إباحية ومثيرة بالتأكيد ولكنّها في الوقت نفسه معبّرة للغاية ولا يمكن إلّا أن نتوقف عندها بخاصة وأنّ الورود التي لفّتها من كل الجوانب والزوايا أتت لتضيف إليها السلام والأمل والرجاء بولادة هذا التوأم بخيرٍ وصحة، هذا من دون أن ننسى التطرّق إلى الرشاقة التي استعرضتها زوجة جاي زي من خلال الطريقة التي تمايلت فيها أمام الكاميرا والتي كانت قد اتُّهمت في وقتٍ سابق أنّها تفتقر إليها ليتبيّن أمامنا اليوم العكس تماماً.

المصدر: مشاهيري