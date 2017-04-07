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بعد ظهورها بغطاء الرأس.. ليندسي لوهان بـ "البوركيني" وعودة الشائعات حول إسلامها
شوهدت الممثلة الأميركية ليندسي لوهان أخيراً في تايلاند وهي ترتدي "البوركيني"، على شاطئ جزيرة "فاكيت"، الوجهة السياحية المفضلة للمشاهير في تلك البلاد.
صحيفة Daily Mail نشرت عدة صور للفنانة الثلاثينية وهي ترتدي "بوركيني" مكوناً من قطعتين تغطيان كامل جسدها، بالإضافة إلى غطاء للرأس، - وهو نوع من ملابس السباحة التي ترتديها المحجبات عادة- بينما تمسك في يدها مجدافاً وتستعد لأخذ درس في التزلج على اللوح الخاص بذلك في الماء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الممثلة "التي عكفت على دراسة الإسلام مؤخراً اختارت ارتداء "البوركيني"، وهو مظهر جديد بدا غريباً في تايلاند، التي يدين معظم سكانها بالبوذية"، حسب التقرير.
كما ذكرت Daily Mail أن الممثلة التي تقضي إجازة مدتها أسبوعان في تايلاند، كانت قبلها في دبي "في زيارة عائلية"، حسب تعليقها على صورة نشرتها على حسابها على إنستغرام.
ووصفت الصحيفة لوهان بـ"المعجبة بغطاء الرأس في الشهور الأخيرة، وأفصحت عن دراستها للإسلام، ووجدت في دراسة القرآن أُنساً لحياتها، بعد وصولها لسن الثلاثين".
وكانت لوهان قد قالت في لقاءٍ تلفزيوني في برنامج بريطاني: "لا تستطيع أن تعتنق ديناً جديداً بين يومٍ وليلة، إنها ثقافة وممارسة.. ولا أريد الالتزام لم أنته منه بعد"، حسب تعبيرها.
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