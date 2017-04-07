إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مشاهير وفضائح | مشاهير العالم | بعد ظهورها بغطاء الرأس.. ليندسي لوهان بـ "البوركيني" وعودة الشائعات حول إسلامها
المصنفة ايضاً في: مشاهير العالم, منوعات

بعد ظهورها بغطاء الرأس.. ليندسي لوهان بـ "البوركيني" وعودة الشائعات حول إسلامها

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 49 دقيقة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 198
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
بعد ظهورها بغطاء الرأس.. ليندسي لوهان بـ &quot;البوركيني&quot; وعودة الشائعات حول إسلامها

شوهدت الممثلة الأميركية ليندسي لوهان أخيراً في تايلاند وهي ترتدي "البوركيني"، على شاطئ جزيرة "فاكيت"، الوجهة السياحية المفضلة للمشاهير في تلك البلاد.

 

صحيفة Daily Mail نشرت عدة صور للفنانة الثلاثينية وهي ترتدي "بوركيني" مكوناً من قطعتين تغطيان كامل جسدها، بالإضافة إلى غطاء للرأس، - وهو نوع من ملابس السباحة التي ترتديها المحجبات عادة- بينما تمسك في يدها مجدافاً وتستعد لأخذ درس في التزلج على اللوح الخاص بذلك في الماء.

 

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الممثلة "التي عكفت على دراسة الإسلام مؤخراً اختارت ارتداء "البوركيني"، وهو مظهر جديد بدا غريباً في تايلاند، التي يدين معظم سكانها بالبوذية"، حسب التقرير.

 

كما ذكرت Daily Mail أن الممثلة التي تقضي إجازة مدتها أسبوعان في تايلاند، كانت قبلها في دبي "في زيارة عائلية"، حسب تعليقها على صورة نشرتها على حسابها على إنستغرام.

 

ووصفت الصحيفة لوهان بـ"المعجبة بغطاء الرأس في الشهور الأخيرة، وأفصحت عن دراستها للإسلام، ووجدت في دراسة القرآن أُنساً لحياتها، بعد وصولها لسن الثلاثين".

 

وكانت لوهان قد قالت في لقاءٍ تلفزيوني في برنامج بريطاني: "لا تستطيع أن تعتنق ديناً جديداً بين يومٍ وليلة، إنها ثقافة وممارسة.. ولا أريد الالتزام لم أنته منه بعد"، حسب تعبيرها.

المصدر: هافينغتون بوست

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)