- كلير دينس سعيدة بأن شخصيتها "بلا حياة جنسية" في Homeland
- على متن طائرة الخطوط الجوية التركية.. فرنسية تضع مولودها بمساعدة طاقم الرحلة
- صحيفة: انفصال جانيت جاكسون عن زوجها القطري
- حسناء جزائرية تشارك توم كروز في "المومياء"
- هكذا انتقمت ممثلة من مُنتِج عرض مشاهد جنسية لها!
- توقعات الأبراج ليوم April 9, 2017
- هل لقن بوتين نظيره ترامب درسا في ضبط النفس؟ وهل امتص السوريون آثار الضربة الصاروخية فعلا؟ وهل يعتذر الرئيس الامريكي مثلما اعتذر اردوغان؟ وهل تسرعت الحكومات الخليجية بتأييدها للعدوان الامريكي؟
- مذبحة خان شيخون.. مفاوضات جنيف
- حدث في مثل هذا اليوم April 9, 2017
- هل ردت روسيا والنظام على أمريكا بالنابالم والفسفور؟
- لبنان بعد الضربة الأميركية على سوريا: صمت سياسي وترقب لردة الفعل الإيرانية
- «الزعيم» للمرة الأولى «جميل»
- 3 أحزاب مسيحية تقاطع جلسة البرلمان إذا مدّد لنفسه بلا قانون انتخاب جديد
- أسبوع الحسم.. مجلس الوزراء غداً لإقرار قانون الانتخاب أو تحديد مدة التأجيل
- استخدمت قنابل النابالم الحارق المحرم دولياً.. 15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة روسية على إدلب
- اعلامية لبنانية للمرحبين بالضربة الاميركية: “تستحقون الذبح والاغتصاب والحرق”!
- ميقاتي مهنئاً نقيب المهندسين المنتخب: الديمقراطية بخير
- بعد "المساءلة.. "أصحاب الملايين" والرشاوى إلى القضاء؟!
- ماذا يجري ضمن عائلة فتفت في سير الضنية؟
- أنباء عن غارات إسرائيلية بالتزامن مع ضربة أمريكا بسوريا
- هل ظهر سلاح الأسد الكيمياوي بعد قصف "توماهوك" الأميركي؟
- الكعوب العالية تنشط الحياة الجنسية للنساء
- إدمان الجنس
- السائل المنوي ، هل هو نهاية المطاف ، وما أثره على قوة المرأة
- هل تعلم ما هي حقيقة الجنس بالنسبة الى المرأة؟ تعبير عن الحب!!
كلير دينس سعيدة بأن شخصيتها "بلا حياة جنسية" في Homeland
يعرف جميع من يتابع المسلسل الأميركي السياسي الشهير Homeland أن حياة بطلة العمل، عميلة المخابرات الأميركية كاري ماثيسون، مليئة بالأحداث الدرامية.
ومن تابع الموسم الـ 6 الذي يعرض حالياً على Show Time وشارف على الانتهاء، علِم أن أحداث هذا الموسم لم تقل سخونة عن سابقاته، رغم انتقال ماثيسون "كلير دينس" للعمل في نيويورك.
فمنذ بداية الموسم وهي تقدم النصائح لأول رئيسة تنتخب وتدخل البيت الأبيض في الولايات المتحدة - حسب أحداث العمل، وعملت على فضح عملية رئيس جهاز الـ CIA دار أدال (الذي يقوم بدوره في المسلسل موراي أبراهام) الشائنة والتي تضمنت نشره لأخبار زائفة.
ويتابع مشكلة تربيتها لابنتها فراني، ومحاولتها للسيطرة على مرضها النفسي، فهي مصابة بمرض اضطراب المزاج ثنائي القطب، وإبقاء بيتر كوين (الذي يقوم بدوره روبرت فريند) على قيد الحياة.
لا وقت لممارسة الجنس
لذا، فمن الواقعي للغاية ألا يكون لدى كاري وقت لممارسة الجنس والمواعدات العاطفية.
وحول النقطة الأخيرة بالذات عبرت دينس عن سعادتها لأن شخصيتها تضع كل طاقتها في العمل، وهو الشأن الذي هي أيضاً مهووسةٌ به، بالإضافة إلى العلاقات المهمة الأخرى التي في حياتها.
وقالت دينس مساء يوم الإثنين، 3 أبريل/نيسان، في حلقة نقاشية لأكاديمية التلفزيون حول الموسم السادس من مسلسل Homeland: "أعتقد بأنَّه يوجد الكثير من العلاقات الرومانسية التي تجري مع كاري هذا الموسم، ولكنها علاقات غير جنسية. ومع وجود كوين وسول ووجود فراني، فإنَّ لديها علاقات عميقة مع هذه الشخصيات الأساسية ولكنها أيضاً علاقات مُعقدة للغاية"، وفقاً لما ذكرته مجلة Us Weekly الأميركية.
وتابعت الممثلة الأميركية مُوضحةً كيف أن حياة كاري الجنسية، مثل كل النساء، تمثل جزءاً صغيراً فقط من هويتها.
وأضافت الممثلة التي تبلغ من العمر 37 عاماً: "هذه واحدة من الهبات العظيمة لهذا العالم ولهذه الوظيفة، وهي أن كاري أكبر بكثير من رغباتها، فقيمتها يكمن في أخلاقها وطموحها السياسي، وحالتها المرضية ثنائية القطب. هناك أشياء كثيرة تحدث".
الجدير بالذكر أنَّ الحلقة الأخيرة من مسلسل Homeland ستُعرض يوم الأحد، 9 من أبريل/نيسان، الساعة التاسعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة على شبكة Showtime.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- كلير دينس سعيدة بأن شخصيتها "بلا حياة جنسية" في Homeland
- صحيفة: انفصال جانيت جاكسون عن زوجها القطري
- حسناء جزائرية تشارك توم كروز في "المومياء"
- صدمة..."زنا المحارم" قد يكون وراء طلاق آنجلينا جولي وبراد بيت
- بريتني سبيرز تتسبب في تأجيل انتخابات حزب العمل الإسرائيلي
- بعد ظهورها بغطاء الرأس.. ليندسي لوهان بـ "البوركيني" وعودة الشائعات حول إسلامها
- حسناء لبنانية خطفت قلب "جاستين بيبر".. وأحاديث عن انحدارها من عائلة سياسية كبيرة
- كاترينا كيف ونجمات بوليود بالمايوه: من الأجمل؟
- كايلي جينر تقبل حبيبها وترتدي فيزون ضيق فصل تضاريسها بشكل واضح
- كيم كارداشيان تحرر حلمتيها لتشبع عيون المعجبين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)