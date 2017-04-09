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صحيفة: انفصال جانيت جاكسون عن زوجها القطري

آخر تحديث: منذ 43 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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صحيفة: انفصال جانيت جاكسون عن زوجها القطري

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المغنية الأميركية جانيت جاكسون انفصلت عن زوجها القطري وسام المانع، بعد أشهر من ولادة طفلهما عيسى.

 

وقالت الصحيفة نقلا عن صديق مقرب من الزوجين، إنهما وجدا أن الأمور بينهما لن تنجح وقررا الانفصال.

 

وتزوجت جاكسون من رجل الأعمال القطري في عام 2012، وأجلت في أبريل 2016 جولتها العالمية كي يتسنى للزوجين التركيز على بدء حياة عائلية.وقد أنجبت طفلها عيسى في يناير الماضي.

 

وسرت إشاعات عن انفصالها عندما ظهرت بعد أيام من وضعها طفلها عيسى، حيث ظهرت بدون خاتم الزواج.

 

ويملك المانع مجموعة استثمارية كبيرة، وتقدر ثروته بنحو مليار دولار وهو ما يعادل أربعة أضعاف ثروة جانيت.

 

ولم تقدم جاكسون- أصغر أفراد عائلة جاكسون الغنائية- أي تفاصيل عن حملها أو مكان الولادة.

 

وتزوجت جاكسون مرتين: زواج دام عاما من المغني جيمس دي بارغ في أواسط الثمانينات والثاني من الراقص رينيه إليزوندو بين عامي 1991و2000.

 

المصدر: سكاي نيوز

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