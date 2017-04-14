أخبار غير سارة لبراد بيت: أنجلينا جولي على وشك الزواج برجل آخر

يبدو أن علاقة براد بيت وأنجلينا انتهت للأبد، حتى إن كليهما بدأ في علاقة جديدة مع شركاء جدد، حتى قبل انتهاء إجراءات الطلاق، حيث أفادت بعض المصادر الحصرية لموقع In Touch بأن الممثلة المشهورة، البالغة من العمر 41 عاماً، لديها رجل جديد في حياتها، وأنهما يُناقشان أمر الزواج بالفعل!

وكشفت المصادر أن "الأخبار فاجأت براد، فهو لم يكن على علم بوجود رجل آخر في حياتها، فضلاً عن شخص تفكر في الزواج به!".

وبحسب المصدر، يشعر براد بالتهديد الشديد بسبب علاقة آنجي الجديدة؛ إذ إنهما في خضم معركة حامية الوطيس حول حضانة أطفالهما الستة.

وأضاف المصدر: "فكرة قضاء رجل آخر الوقت مع أطفاله هي فكرة شديدة الإيلام. لم يقابل براد الرجل الموجود في حياة آنجي، ولا يرغب في مقابلته؛ بل يراه متطفلاً على عائلته".

ربما توشك حياة مادوكس (15 عاماً) وزاهارا (12 عاماً) وشيلوه (10 أعوام) والتوأم نوكس وفيفيان (8 أعوام) على التغير مرة أخرى بمجرد إنهاء والدتهم إجراءات الطلاق والانتقال إلى رجلها الجديد. على الرغم من زعم أنجلينا تفضيل احتياجات أطفالها على علاقاتها العاطفية.

وأضاف مصدر مطلع آخر: "في البداية، أملت أنجلينا الانتظار حتى إتمام إجراءات الطلاق من براد، أما الآن، فقد تقدّم رجلها الجديد إلى أطفالها في لوس أنجلوس خلال الأسابيع المقبلة، وهي تولي اهتماماً كبيراً لعلاقته بمادوكس وباكس".

لم تفصح أنجلينا بعد عن علاقتها الجديدة، إلا أن زوجها المرتقب هو رجل أعمال كريم قابلته العام الماضي في لندن.

أما عن بيت، فرغم اختفائه وتأثره الشهور الأخيرة عقب إعلان خبر الانفصال، فإنه ضُبط "يغازل برصانةٍ" الممثلة سيينا ميلر في أثناء مأدبة عشاء خاص، حيث كان الاثنان موجودين مع بعض أصدقائهما في مطعم بالقرب من مسرح لوس أنجلوس، حيث يقام العرض الأول لفيلم "The Los City of Z" في الليلة نفسها، ويبدو أن قصة حب جديدة في الطريق إلى قلب بيت الذي فقد جزءاً كبيراً من وزنه مؤخراً، حيث رصدته الكاميرات نحيفاً وشاحباً، إلا أنه برر الأمر باتباع حمية غذائية صحية.