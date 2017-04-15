هوليوود تشهد طلاقا جديدا بين نجمين معروفين

ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن الممثل الأميركي بن أفليك والممثلة الأميركية جنيفر غارنر تقدما رسميا بطلب الطلاق للمحكمة، بعد نحو عامين من انفصالهما.

وقالت الصحيفة في وقت متأخر الخميس إن خلافات لا يمكن حلهابين نجمي هوليوود الشهيرين وردت في الأوراق المقدمة للمحكمة العليا في لوس أنجلوس حيث قدمت جارنر طلب الطلاق وقدم بن أفليك رده.

وتسعى جارنر وبن أفليك البالغان من العمر 44 عاما إلى الحضانة المشتركة لأطفالهما الثلاثة.

واشترك بن أفليك وجارنر في بطولة فيلم (ديرديفيل) في 2003وتزوجا في عام 2005.

وأعلنا عزمهما الطلاق في عام 2015.

المصدر: سكاي نيوز