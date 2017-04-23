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جلسة تصوير “فاضحة” للنّجمة ليندسي لوهان بعد ظهورها بالحجاب مؤخراً

آخر تحديث: منذ 59 دقيقة
المصدر: وكالات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 139
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أثارت النجمة العالمية ليندسي لوهان، موجة من الانتقادات، بعد خضوعها لجلسة تصوير مرتدية ملابس داخلية من الفراء الزهري لمجلة ODDA الإيطالية.

 

وكانت جلسة التصوير الخاصة بلوهان، بمناسبة العدد رقم 12 من المجلة واحتفالاً بمرور 5 أعوام على تأسيسها.

 

يُشار الى أن النجمة العالمية ظهرت في الآونة الأخيرة بـ”البوركيني”، لباس السباحة المحتشم، في تايلندا، فضلاً عن ظهورها بالحجاب مرات عدّة.وقد قيل في الفترة الأخيرة إنّ لوهان قد اعتنقت الإسلام.

 

وأراد القيمين على المجلة إظهار لوهان بشخصيتها القوية وبطريقة غير متوقعة.

المصدر: وكالات

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