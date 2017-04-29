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المصنفة ايضاً في: مشاهير العالم, منوعات

بعد الإنفصال.. جانيت جاكسون ووسام المانع يتوصلان الى هذا الإتفاق

آخر تحديث: منذ 29 دقيقة
المصدر: سيدتي
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بعد الإنفصال.. جانيت جاكسون ووسام المانع يتوصلان الى هذا الإتفاق

بعد إنفصال النجمة العالمية جانيت جاكسون Janet Jackson عن زوجها الملياردير القطري وسام المانع، كثرت الشائعات والأقاويل، لا سيما فيما يتعلق بـ طفلهما الوحيد عيسى، الذي ولد قبل أشهر قليلة.

 

وكشفت مجلة "بيبول" الأمريكية أنّ جانيت (50 عاماً)، ما زالت تثق بالمانع الذي يصغرها بـ 8 سنوات، كما أنهما يعتزمان التعاون على تربية ابنهما عيسى الذي بلغ شهره الثالث. وأضافت الصحيفة أن صداقة قوية وإحترام متبادل يجمعان الزوجين السابقين.

 

وكان المانع نشر قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجانيت، واصفاً إياها بالشخصية الأجمل في العالم وشاكراً حبها وتعاونها معها.

 

ومؤخراً، كشف مدير أعمال النجمة جاكسون أن الأخيرة ستحصل على 500 مليون دولار من زوجها الملياردير القطري وسام المانع بعد اتفاقهما على الطلاق، وليس 200 مليون كما أفادت مجموعة من الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة.

 

وعبر حسابه الخاص على إنستقرام، قال صديق جانيت المقرب ومدير أعمالها جيل دولدولاو-Gil Duldulao، إن هذا المال من حق المولود وهو ليس من أجل جانيت، مشيراً إلى أن مغنية البوب لن تقبل بهذا المال "لأنها ليست صائدة ماس ولا تحب أن تجني المال بهذه الطريقة"، حسب تعبيره.

 

المصدر: سيدتي

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