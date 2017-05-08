شطحات مادونا.. صورة عارية "غريبة" على إنستغرام

لا يخلو تاريخ مادونا من محطات مثيرة، لكن أحدث "شطحاتها" بدا غريبا حتى لجماهيرها التي اعتادت ما تخرج به المطربة الأميركية الشهيرة من آن لآخر.

ونشرت مادونا، 58 عاما، صورا حديثة على حسابها على إنستغرام، كان بينها واحدة عارية تماما، أثارت الحيرة أكثر من أي رد فعل آخر.

ووفقا لصحف بريطانية بينها "الصن" لم يعرف هدف مادونا من نشر الصورة التي لم تظهر وجهها، وإنما اختارت زاوية غير تقليدية لم يفهم متابعوها على إنستغرام، أكثر من 9 ملايين، إذا كانت حددتها بغرض "الإثارة" أو التأكيد على رشاقة جسدها في عمر يقترب من الستين.

مادونا نشرت أيضا صورة مقربة لوجهها تظهر غطاء مرصعا بالذهب على أسنانها، وحفنة من السلاسل حول عنقها.

يشار إلى أن "تاريخ مادونا" يكتظ بممارسات مثيرة للجدل، بينها على سبيل المثال نشر كتاب يمكن وصفه بالإباحي قبل سنوات تزامنا مع إطلاق ألبوم غنائي خاص بها.

المصدر: سكاي نيوز