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المصنفة ايضاً في: مشاهير العالم, منوعات

ريهانا بالبيكيني الأصفر الذي كشف مؤخرتها بشكل معيب!!

آخر تحديث: منذ 35 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 19
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بعد أن قامت بجولة غنائية في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، استمتعت ريهانا بإجازة من العمل في حوض السباحة بـ زوريخ -سويسرا الأسبوع الماضي قبل أن تستكمل جولتها.

 

وقد استعرضت ريهانا قوامها بمايو أصفر مؤلف من قطعة واحدة واحتست كأساً من النبيذ وهي تتسامر مع أشخاص من محيطها.

 

المايو تميز بقصته المرتفعة عند الخصر ما جعله مثيراً أبرز انحناءات جسدها كما جاء منخفض القصة كذلك عند الصدر والذي أظهر جرأة المغنية.

 

وجلست ريهانا إلى جانب حوض السباحة وأنزلت قدميها في الماء راسمة تعابير مختلفة على وجهها تعبيراً عن فرحها.

 

ووثقت هذه اللحظات الجميلة فالتقطت مع صديقتها مجموعة من الصور على طريقة السلفي.

 

ولاحقاً ارتدت ريهانا فستاناً بنفسجياً قصيراً جداً فوق المايو.

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