باريس جاكسون :التعري هو عودة إلى الطبيعة ومساواة بين الجنسين

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وجهت باريس جاكسون رسالة إلى متابعيها و الذين يصل عددهم الى 1.4 مليون شخص يتابعونها على موقع التواصل الاجتماعي عبر الصورة إنستغرام إن التعري أمر طبيعي "ومكون من مكونات إنسانيتنا".

وقد تعرضت عارضة الأزياء والابنة الوحيدة لنجم البوب الراحل مايكل جاكسون انتقادات حادة بعد نشر صورة لنفسها وهي عارية الصدر مع كلبها أثناء حمام شمسي.

وقامت بإخفاء بعض الأماكن الحساسة برسوم استعانت بها من برنامج تعديل الصور.

وقامت جاكسون بحذف الصورة ووضع صورة أخرى باللونين الأبيض والأسود، وهي عارية الصدر أيضا، بينما كانت تدخن وإلى جانبها الكلب.

لكنها هذه المرة كتبت مع الصورة المنشورة رسالة وجهتها إلى منتقديها.

وجاء في الرسالة أن التعري "بدأ كحركة تدعو إلى العودة إلى الطبيعة، كما يعتبره البعض فلسفة."

وأضافت قائلة أن "المساواة بين المرأة والرجل هي أن يكون لديك القدرة على التعبير عن نفسك، سواء بطريقة محافظة وارتداء الكثير من الملابس، أو تعرية جسمك."

وإن "جسم الإنسان جميل بغض النظر عما قد يكون به من عيوب، سواء كانت ندبات، أو زيادة في الوزن، أو ترهلات، أو نمش، فمهما كان به، يظل جميلا وينبغي أن تعبري عن مدى إحساسك بالراحة."

المصدر: sputniknews