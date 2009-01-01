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وفاة بطل أفلام جيمس بوند السابق

آخر تحديث: منذ 18 ساعة 33 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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وفاة بطل أفلام جيمس بوند السابق
روجر مور في صورة تعود لعام 1967.

توفي الممثل البريطاني روجر مور البطل السابق لأفلام جيمس بوند عن عمر يناهز 89 عاما، الثلاثاء، بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان بحسب عائلته.

 

وقالت رسالة تم مشاركتها على حساب الممثل الراحل في موقع تويتر: "من عميق قلوبنا، نشاركم هذه الأنباء الموجعة، بأن والدنا الحبيب السير روجر مور، توفي اليوم.. كلنا نشعر بالأسى".

 

وأضاف البيان أنه توفي في سويسرا بعد معركة شجاعة لكن قصيرة مع مرض السرطان.

 

وولد مور في 14 أكتوبر عام 1927، في لندن، وهو حامل لوسام الإمبراطورية البريطانية برتبة فارس (سير).

 

واشتهر مور في دور سيمون تيمبلار في المسلسل التليفزيوني "القديس".

 

كما قام بلعب دور العميل السري جيمس بوند في سبعة أفلام متتالية منذ عام 1973 إلى 1985، منها فيلم الرجل ذو المسدس الذهبي.

 

وعين مور سفيرا لليونيسيف في عام 1991.

 

المصدر: سكاي نيوز

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