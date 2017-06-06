كيم كارداشيان في كوستاريكا: نحافة خيالية تصل إليها لاول مرة

1 من أصل 6

لا شك في أنّ نهاية العام 2016 كانت صعبة جداً عليها وسيئة بكل ما للكلمة من معنى، فبعد حادثة السرقة التي تعرّضت لها وخسارتها ملايين الدولارات على إثرها وبعد المرحلة النفسية المأساوية التي مر بها زوجها كاني ويست وعانى بسببها الأمرّين، آن الأوان أخيراً لتستمتع كيم كارداشيان ولو بشكلٍ موجز بوقتها بعيداً عن الإعلام والصحافة وإلى كوستا ريكا توجّهت مع شقيقتها كلوي ومساعدتها الشخصية ستيفاني شيبارد لتلبّي حاجتها الملحّة إلى الراحة والمرح والإستجمام.

مرتديةً مايوه مثير للغاية وفاضح، عادت كيم أخيراً لتستعرض أمامنا جسمها الرائع الذي لاحظنا بالفعل كم نحف مع مرور الأشهر والأيام، فنحافتها هذه تُعد الأفضل على الإطلاق منذ ولادة إبنها ساينت ولعل ما مرّت به من تجارب مُرّة وصعبة ساعدها على التخلّص أكثر فأكثر من الكيلوغرامات التي كانت تتآكلها في بعض الأماكن، فهي لم تحارب الكآبة والحزن بالحلويات والمأكولات الدسمة إنّما بالتمارين الرياضية اليومية وحميتها الغذائية المعتادة.

مستعرضةً مؤخرتها الكبيرة المشهورة بها بطبيعة الحال والتي سبق أن اتّخذها زوجها الأسبوع الماضي كـمسندٍ ليديه في أحدث صورةٍ لهما معاً، بدا على كيم إذاً الإرتياح وهي بعيدة عن كل ما قد يُزعجها ويعكّر مزاجها وأخذت تستفيد من أشعة الشمس والحرارة المرتفعة من خلال التمايل بهذا المايوه بإثارةٍ وإغراء ذكّرتنا عن طريقهما بأيّامها الخوالي، هي التي استأنفت أصلاً منذ فترة نشاطاتها وحتّى أنّها قامت بـأول رحلة عملٍ لها توجّهت في إطارها إلى دبي.

وفي ما تُعتبر هذه الإجازة الأولى من نوعها لها في العام 2017 يمكننا التأكّد من أنّ نجمة تلفزيون الواقع استطاعت وأخيراً استرجاع حياتها كما كانت عليه في الماضي، ما يعني أنّها ستعود من الآن فصاعداً إلى الظهور شبه عارية أو بالمايوه في أكثر من مكانٍ ووجهة، ومن يعلم لربّما سنكتشف قريباً جداً صوراً مميّزة إضافيّة لها من جلسات تصويرية خضعت لها مؤخراً ستتباهى في صددها بخصرها الهزيل وساقيها النحيفتين، وهي الصفات التي كانت تتمتّع بها قبل أعوام والتي رأيناها كلّنا منذ أيامٍ في صورٍ لها كُشفت للمرّة الأولى.

المصدر: مشاهيري