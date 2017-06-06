كورتني كارداشيان بحمالة صدر شفافة مع جاستين بيبر في ملهى ليلي

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شيع أنّها قد تكون حامل بمولودها الرابع من حبيبها سكوت ديسيك الذي قيل أيضاً أنّه استطاع إعادة لم شمل العلاقة الغرامية التي كانت تربطهما في الماضي، هو الذي رافق شقيقتها كيم كارداشيان إلى دبي في أول رحلة عملٍ لها، ولكن يوم السبت الفائت فاجأت كورتني الجميع حين ظهرت بإطلالةٍ فاضحة للغاية لتلقي بمن زُعم أنّه حبيبها في الماضي جاستن بيبر.

نعم، في ملهى The Peppermint التقى النجمان مجدداً، ولأنّها إمرأةٌ واثقة من نفسها إلى أبعد حدود ولا تأبه لتعليقات البعض أو لانتقادات البعض الآخر لم تتردّد في ارتداء ما يجعلها محطاً لأنظار الكاميرات والصحافيين وحتّى الباباراتزي، ثيابٌ أتت فاضحة تألّفت من حمّالة صدر شفافة للغاية أظهرت ما كان عليها أن تُظهره ومن قماشٍ من الموسلين غطّى بطنها العاري.

أهذا بيبي دول ارتدته كورتني تحت هذه السترة السوداء وهذا السروال؟ لسؤالٌ يحيّرنا بالفعل مع أنّنا واثقون من الإجابة عليه، هي التي لم تزرع أي ابتسامة أمام الكاميرا مع أنّها بدت معتزّة بما تملكه من تضاريس ومفاتن حاولت الإستعانة بها في الماضي لكي تطيح بشقيقتها كيم في إطار غيابها عن الساحة ولكنّها لم تنجح بذلك في كل الأحوال.

أما بالنسبة لـجاستن بيبر الذي لم يعلّق بعد على العلاقة الغرامية التي تربط حالياً حبيبته السابقة سيلينا جوميز بمغني الراب ذا ويكند، هذا الأمر الذي هز الوسط الفني حين أعلنا عنه بنفسيهما، فبدا على طبيعته وبساطته وهو يرتدي سروال جينز ممزّق وحذاءً رياضياً ويضع قبّعة زرقاء على رأسه، لوكٌ لم يتناسب أبداً مع لوك كورتني ولكن في النهاية هذا تجسيدٌ واضحٌ لفارق العمر الكبير الكامن بينهما والهوّة التي تقف عائقاً في النهاية أمام علاقتهما.

أكان لقاؤهما غرامياً أم مجرّد استمتاع بالوقت في ذلك الملهى الليلي؟ هو السؤال الذي لن نعرف الإجابة عنه إلّا مع مرور الأيام، فإذا عادا وظهرا معاً يمكننا حينها أن نؤكّد أنّ شيئاً مميّزاً يدور بينهما يتجاوز الصداقة والزمالة، أما في حال ثَبُت ما يُقال عنها، أي أنّها تنتظر مولودها الرابع من سكوت، فنفهم تماماً أنّ هذا الموعد لم يكن سوى لقاء عادي وبسيط وعفوي.

المصدر: مشاهيري