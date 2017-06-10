توبا بويوكستون تنفصل رسميا عن زوجها

انفصلت النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة في الوطن العربي بلميس عن زوجها النجم أنور صايلاك رسميا، بعد زواج دام 6 سنوات، وأثمر طفلتين توأم هما مايا وتوبراك، وذلك بعد أشهر على إصدارهما بيانا رسميا نفيا فيه طلاقهما.

المصدر: وكالات