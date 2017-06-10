سيلينا غوميز بموقف محرج في إطلالاتها الأخيرة!

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من المعروف عن الممثلة والمغنية الأميركية سيلينا غوميز أنّها من الملمين بعالم الموضة.

غير أنّ الخطأ الفادح الذي ارتكبته في إطلالاتها الأخيرة جعلها تتصدر عناوين الصحف والمواقع الالكترونيّة.

وارتدت غوميز ملابس فاضحة في إطلالاتين مختلفتين، إذا انتشرت صور لها وهي ترتدي قميصًا أبيض اللون من دون حمالة صدر.

أما في الإطلالة الثانية، فارتدت فستانًا شفافًا باللون الأسود، ظهرت من خلاله مفاتنها بوضوح عندما كانت متوجهة لتناول العشاء مع حبيبها "ذا ويكند" في مدينة نيويورك.