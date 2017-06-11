“إنستغرام” يحذف صورة صادمة لممثلة أميركية

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نشبت “معركة” بين موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية آمبر روز بسبب صورة صادمة للأخيرة.

وبدأت القصة عندما نشرت روز (33 عاماً) صورة عارية تماماً لها صباح السبت، فسارع “إنستغرام” لحذف الصورة التي تخل بقواعده التي تحظر العري، وفق ما أوردت صحيفة ” الصن” البريطانية.

لكنّ الممثلة الأميركية رفضت الإذعان، وأعادت نشر الصورة، كما نشرت العديد من صور معجبيها، الذين ردّوا على الموقع بمحاكة ممثلتهم المحبوبة.

وكتبت على صورتها معلقة: “أمبر روز تتحدى أيّ شخص”، لكنّ “إنستغرام” عاد وحذفها مرة أخرى، لكنّه ترك صور معجبيها التي كانت أقل عرياً.