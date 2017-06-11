إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مشاهير وفضائح | مشاهير العالم | “إنستغرام” يحذف صورة صادمة لممثلة أميركية
المصنفة ايضاً في: الاخيرة, مشاهير العالم, منوعات

“إنستغرام” يحذف صورة صادمة لممثلة أميركية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 412
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

نشبت “معركة” بين موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية آمبر روز بسبب صورة صادمة للأخيرة.

 

وبدأت القصة عندما نشرت روز (33 عاماً) صورة عارية تماماً لها صباح السبت، فسارع “إنستغرام” لحذف الصورة التي تخل بقواعده التي تحظر العري، وفق ما أوردت صحيفة ” الصن” البريطانية.

 

لكنّ الممثلة الأميركية رفضت الإذعان، وأعادت نشر الصورة، كما نشرت العديد من صور معجبيها، الذين ردّوا على الموقع بمحاكة ممثلتهم المحبوبة.

 

وكتبت على صورتها معلقة: “أمبر روز تتحدى أيّ شخص”، لكنّ “إنستغرام” عاد وحذفها مرة أخرى، لكنّه ترك صور معجبيها التي كانت أقل عرياً.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)