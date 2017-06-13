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كاتي بيري في اعتراف صادم: أتبول في دلو بسبب انشغالي
تقول إنها تبدو مريضة ومجروحة
في تصريح جديد يتوقع أن يثير الجدل كعادة تصريحاتها، أقرت المطربة العالمية الشهيرة كاتي بيري بأنها أحيانا تتبول في دلو بسبب انشغالها في جولاتها الفنية المتعددة.
وكشفت بيري الزوجة السابقة للنجم راسل براند أنها خلف الكواليس تبدو مريضة ومجروحة بعكس ما تظهر على المسرح، فيما يبدو أنها مازالت متأثرة بطلاقها من براند ديسمبر 2011 بعد زواج لم يدم سوى عام واحد.
وقالت المغنية الأمريكية في تصريح مقتضب لصحيفة "الصن" البريطانية الأربعاء 8 أغسطس الجاري " يظنون الناس أني أمشي على المسرح مثل النجمة ماري بويينس (نجمة هوليوود الشهيرة والجميلة في السيتنيات من القرن الماضي) ولكن في الحقيقة أنا بشرتي أصبحت جافة من الضغوط وأتبول في دلو المهملات بسبب الانشغال".
وكاتي بيري مشغولة بحفلاتها الغنائية فضلا عن جولاتها الدعائية حول العالم لفيلمها الجديد "جزء مني" "Part of Me".
والفيلم موسيقى وثائقى ، بطولة كاتى بيرى وراسل براند وجلين بالارد و لوكاس كير وراشيل ماركاريان وتاشا لايتون وبراد فورد كوب وبونى ماكى، الفيلم من توزيع بارامونت بيكتشرز ، و مدته 65 دقيقة ، وهو من إخراج دان كوتفورث وجانى ليبسايتز .
ورغم انفصالها عن زوجها الممثل البريطاني راسل براند، لا زالت المغنية الأمريكية كاتي بيري مقبلة على الحب حيث قالت في تصريح مقتضب لمجلة "إيلي" الأمريكية الأسبوع الماضي "أريد بشدة أن يتودد لي رجل ، فكما يقال: لا يجب أن تصد الباب أمام أحد ، وأنا أترك القيادة للحب".
وبعد هذا التصريح ظهرت بيري مع المغني المعروف بعلاقته المتعددة بالنجمات جون ماير حيث كانت بيري قالت بعد انفصالها من راسل براند إنها تحلم بمواعدة ماير ويبدو أن هذا الأمر وصل للمغني الذي سارع إلى دعوتها لموعد.
وشوهد الثنائي الجديد في اكثر من موعد حيث رصدت في وقت سابق تصل إلى إحدى الفنادق للقاء ماير،وفي اليوم التالي ظهرت في ملابس مختلفة عن اليوم الذي سبقه،وبدت في مزاج جيد وهي تتوجه الى سيارة الفيراري السوداء الخاصة بحبيبها الجديد.
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