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كورتني كارداشيان تستجم بالبكيني الأسود على شواطئ ميامي
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
عدد المشاهدات: 169
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التقطت مجموعة صور للنجمة كورتني كارداشيان تظهر فيها وهي تحاول أخذ فترة راحة واستجمام نهار الاثنين الفائت على أحد الشواطئ المميزة في مدينة ميامي التابعة لولاية فلوريدا الأميركية.
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