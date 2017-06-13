كورتني كارداشيان تستجم بالبكيني الأسود على شواطئ ميامي

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التقطت مجموعة صور للنجمة كورتني كارداشيان تظهر فيها وهي تحاول أخذ فترة راحة واستجمام نهار الاثنين الفائت على أحد الشواطئ المميزة في مدينة ميامي التابعة لولاية فلوريدا الأميركية.