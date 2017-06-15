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سلمى حايك: ترامب دعاني للخروج معه لكني رفضت
كشفت الممثلة الأمريكية المشهورة سلمى حايك، عن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعوتها منذ عدة سنوات إلى موعد، إلا أنها رفضت.
وأوضحت، حايك، خلال ظهورها في برنامج "The Daily Show"، أن ذلك جرى أثناء حضورها احتفالا في الولايات المتحدة بصحبة صديقها، وصادف أن ترامب كان جالسا خلفها، فسارع إلى وضع معطفه على كتفيها عندما أخطرت صديقها أنها تشعر بالبرد، وذلك وفقاً لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية.
وبحسب حايك، خلال الاحتفال، فتح ترامب حديثاً قصيراً معها ومع صديقها ثم طلب رقم هاتفيهما، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يهاتف صديقها أبداً لاحقاً لكنه اتصل بها هي.
وسألت حايك ترامب حين دعاها للخروج معه، لماذا يدعوها وهي على علاقة برجل آخر؟ ليوحي إليها الأخير بأن حبيبها لا يناسبها وليس بشخص مهم، ويجب أن تخرج معه هو.
وجاء تأكيد سلمى حايك بعد أيام من إعلان وسائل الإعلام المحلية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب من الممثلة الأمريكية سلمى حايك الخروج معه.
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