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مايلي سايرس عارية إلى جانب حبيبتها في جلسة تصويرية لمجلة "W"
من جديد وقفت مايلي سايرس إلى جانب حبيبتها ستيلا ماكسويل لتتمايلان أمام الكاميرا وتعكسان الحب الذي يحوم في الأفق بينهما، وهذه المرّة من خلال الخضوع لجلسة تصويريّة أطلقتا فيها العنان لنفسيهما وأظهرتها جانباً جديداً من شخصيّتيهما.
هي التي تتحضّر اليوم لتذهل العالم أجمع بالإستعراضات التي ستبهرنا بها مع تقديمها حفل الـVideo Music Awards في نهاية هذا الشهر، وحيث من المتوقّع أن تكون أمسية سيحفظها التاريخ ويتذكّرها إلى الأبد، نشرت مايلي، لحسن حظ الجمهور، صورتين من هذه الجلسة التي تعود إلى العدد المقبل من مجلة "W" على حسابها على انستقرام، وفيهما نراها كالعادة عارية بالكامل ومثيرة وجريئة إلى أبعد حدود.
أمام عدسة المصوّرين المشهورين ميرت آلاس وماركوس بيجوت، نرى نجمة Wrecking Ball في أول لقطة أُخذت لها بالأبيض والأسود هي عارية الصدر وإلى جانبها حبيبتها ستيلا، التي سبق وأن تعرّفنا عليها منذ أشهرٍ، وهي تعانقها وتطعمها قطعة من الحلوى، في الوقت الذي كانت تنظر فيه هذه الأخيرة إلى الكاميرا بشراسة وقوّة، وهما ميزتان تختص بهما سايرس عادةً.
"هكذا نحتفل"، تعليقٌ بسيط أرفقته مايلي بهذه الصورة المميزة التي كشفت فيها النقاب عن وشمٍ من وشومها وهي عارية غير آبهة لمن ينظر إليها، على عكس ستيلا التي بدت محتشمة من رأسها حتى أخمص قدميها.
جرأةٌ من نوعٍ آخر جسّدتها سايرس في اللقطة الثانية حيث نراها فيها وهي ممدّدة على ما يشبه السجادة بطريقة استفزازية وهي تستعرض قوامها الرشيق ومفاتنها بطريقة تتخطّى حدود العقل والمنطق.
مغطّاة بطلاء فضي بدا مقزّزاً بعض الشيء، نراها إذاً وهي ترتدي حمّالة صدر سوداء اللون وتضع يدها اليسرى على ثدييها لتزيدهما انتفاخاً، أما اليد الأخرى فقرّرت تسليط الضوء من خلالها على بطنها للتركيز هنا على سروالها الداخلي الذي كان منزلقاً بعض الشيء ليكشف النقاب بالطبع وعن قصدٍ عن بعض المناطق الحميمة عندها.
والمثير في الموضوع كان الحذاء الرجالي الذي ظهر في إطار الصورة المأخوذة وهو العائد إلى أحد المصوّريْن الذي يبدو وكأنّه كان واقفاً فوقها ليلتقط لها الصورة كما يريد وبالأسلوب الذي يراه مناسباً لها.
من ناحية أخرى، يذكر أنّ مايلي وحبيبتها أكّدتا العلاقة القائمة بينهما في مطلع الشهر الماضي، عندما أشارت الثانية إلى الأولى على أنّها "شريكتها"، بعد أن علّقت على إحدى الصور التي تتشاركانها معا قائلةً: "التسكّع مع سيّدتي!".
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