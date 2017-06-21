الايرانية الاصل نازانين ماندي.. عندما تتعدد المواهب

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استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - نازانين ماندي امرأة متعددة المواهب فهي تغني وتمثل وتعمل كعارضة أزياء في نفس الوقت.

وتجمع نازانين ماندي خليطا من الجمال الفارسي والإسباني والمكسيكي وسكان أمريكا الأصليين، ويبلغ مقاسها 32B-24-36 ووزنها 45.8128 كيلوغراما.

نشأت ماندي في فالنسيا بكاليفورنيا، والتي تبعد حوالي ساعة عن لوس أنجلوس، وبدأت مشوارها بالغناء والرقص في مرحلة الطفولة المبكرة، ودخلت مجال عارضات الأزياء في سن العاشرة.

وقالت نازانين إن بدايتها في مجال عروض الأزياء لم تكن متوقعة، وفسرت ذلك قائلة: "لقد كنت في العاشرة من عمري وأتناول الطعام مع والدتي عندما اقترب مني أحد المصورين وسألني إذا ما كنت قد عملت في مجال عروض الموضة من قبل"، ودخلت بعدها المجال بقوة.

أما عرضها الغنائي الأول فكان في "كارنيجي هول" حيث شدت ألحان موتسارت.

وعلاوة على ذلك، وصلت نهائي برنامج "نيكست بيج ستار، وكذلك حققت نتائج متقدمة في برامج ""أمريكان آيدول" و"روك ستار أكاديمي".

وظهرت في فيديو "أنونيموس" لبوبي فالانتينو، و"جيرلز لايك يو" لميغيل.

وتمتلك نازانين القدرة على الغناء بخمس لغات مختلفة، ووقعت مع شركة label Soul Diggaz وتأمل في صدور ألبوم قريبا.

وفي هذا الصدد، قالت نازانين إن الموسيقى تهيمن بشكل هائل عليها، وتشعر أنها خرجت من رحم أمها وهي مغنية.

واستطردت: "في المدرسة، تعلمت الجاز والموسيقى الكلاسيكية".

وفي مجال الموضة، ظهرت نازانين في "كوسمو جيرل" و"سكيني ماجازين".

وتنصح نازانين عارضات الأزياء بعدم الاستسلام والتفكير دائما في التميز وحصد الجوائز.