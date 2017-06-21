- الايرانية الاصل نازانين ماندي.. عندما تتعدد المواهب
- على لبنان محاسبة العسكريين الذين ضربوا المحتجين
- كوري برناردي وبولين هانسون يطالبان أستراليا بالانسحاب الفوري من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين
- أستراليا: بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن موازنة نيو ساوث ويلز
- أمر ملكي: إعفاء محمد بن نايف ومحمد بن سلمان ولياً للعهد
- ابحثوا عن الشيخ حمد
- بري يلاقي عون عند «منتصف الطريق» وجنبلاط لن يشارك في الحوار
- مشاريع مصانع الاسمنت.. بيئية ام مشبوهة؟
- ثورة نسائية في لبنان.. لـ ″تعديل القانون الانتخابي″!
- بعون .. اكتمل نصاب الطائفية
- مشهد اغتصاب أم اغتصاب حقيقي؟
- توقعات الأبراج ليوم June 21, 2017
- الإرهاب لا دين له
- تقارير تحذر من «البطالة المخيفة» وحجم الفساد على الاستقرار
- اشتباك عوني ـ قواتي اليوم
- ملف استئجار بواخر الكهرباء ينذر بمواجهة بين وزير الطاقة ومعارضيه في حكومة لبنان
- لقاء بعبدا يُقارب الملفات ويترك العلاج للمؤسّسات... وجلسة «كهربائية» اليوم
- لبنان... الصراع السياسي إلى استراحة والصداع الاجتماعي إلى الصدارة
- «تشاوري عون»: جنبلاط يعتذر.. والمستبعدون يُصعّدون
- انتخابات 2018: اختبار زعامة الورَثة
- لبنانيّو «سعودي أوجيه»: 700 موظف جديد بلا عمل
- هديّة باسيل للقوات: التضييق على رؤساء البلديات
- أيزنكوت: روسيا تتجاهل وصول سلاحها المتطور إلى حزب الله
- القانون ستُعاد صياغتُه ولن يرعى الإنتخابات!
- حرب سوريا المفيدة ومعركة سوريا البعيدة
الايرانية الاصل نازانين ماندي.. عندما تتعدد المواهب
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - نازانين ماندي امرأة متعددة المواهب فهي تغني وتمثل وتعمل كعارضة أزياء في نفس الوقت.
وتجمع نازانين ماندي خليطا من الجمال الفارسي والإسباني والمكسيكي وسكان أمريكا الأصليين، ويبلغ مقاسها 32B-24-36 ووزنها 45.8128 كيلوغراما.
نشأت ماندي في فالنسيا بكاليفورنيا، والتي تبعد حوالي ساعة عن لوس أنجلوس، وبدأت مشوارها بالغناء والرقص في مرحلة الطفولة المبكرة، ودخلت مجال عارضات الأزياء في سن العاشرة.
وقالت نازانين إن بدايتها في مجال عروض الأزياء لم تكن متوقعة، وفسرت ذلك قائلة: "لقد كنت في العاشرة من عمري وأتناول الطعام مع والدتي عندما اقترب مني أحد المصورين وسألني إذا ما كنت قد عملت في مجال عروض الموضة من قبل"، ودخلت بعدها المجال بقوة.
أما عرضها الغنائي الأول فكان في "كارنيجي هول" حيث شدت ألحان موتسارت.
وعلاوة على ذلك، وصلت نهائي برنامج "نيكست بيج ستار، وكذلك حققت نتائج متقدمة في برامج ""أمريكان آيدول" و"روك ستار أكاديمي".
وظهرت في فيديو "أنونيموس" لبوبي فالانتينو، و"جيرلز لايك يو" لميغيل.
وتمتلك نازانين القدرة على الغناء بخمس لغات مختلفة، ووقعت مع شركة label Soul Diggaz وتأمل في صدور ألبوم قريبا.
وفي هذا الصدد، قالت نازانين إن الموسيقى تهيمن بشكل هائل عليها، وتشعر أنها خرجت من رحم أمها وهي مغنية.
واستطردت: "في المدرسة، تعلمت الجاز والموسيقى الكلاسيكية".
وفي مجال الموضة، ظهرت نازانين في "كوسمو جيرل" و"سكيني ماجازين".
وتنصح نازانين عارضات الأزياء بعدم الاستسلام والتفكير دائما في التميز وحصد الجوائز.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الايرانية الاصل نازانين ماندي.. عندما تتعدد المواهب
- مايلي سايرس عارية إلى جانب حبيبتها في جلسة تصويرية لمجلة "W"
- كاترينا كيف في أجرأ جلسة تصويرية
- سلمى حايك: ترامب دعاني للخروج معه لكني رفضت
- كورتني كارداشيان تستجم بالبكيني الأسود على شواطئ ميامي
- كاتي بيري في اعتراف صادم: أتبول في دلو بسبب انشغالي
- “إنستغرام” يحذف صورة صادمة لممثلة أميركية
- نيكول كيدمان "غاضبة جداً" بعد تصوير أحد أكثر مشاهد التلفزيون الجنسية فظاعةً
- سيلينا غوميز بموقف محرج في إطلالاتها الأخيرة!
- توبا بويوكستون تنفصل رسميا عن زوجها
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)