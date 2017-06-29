سيرينا "الحامل" تتعرّى وتثير ضجة بصور "جريئة"!

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أثارت اسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز ضجة كبيرة الثلاثاء، عندما ظهرت في صورة عارية تظهر حملها، على غلاف العدد الجديد من مجلة "فانيتي فير" الأميركية.

وظهرت سيرينا في صورة جريئة على الغلاف، وهي عارية تماما، وبدت في الصورة علامات الحمل الواضحة عليها. فيما تداول الكثيرون صورة لاعبة التنس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت سيرينا قد أعلنت عن حملها من خطيبها أليكسز أوهانيان، مؤسس موقع ريدت، في نيسان الماضي.

ونشرت سيرينا صورة غلاف المجلة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وكتبت: "شاهدوا غلافي على فانيتي فير. سؤال: هل تتوقعون إنها بنت أم ولد؟ أنا بانتظار معرفة الإجابة ولكني أود أن أسمع آراءكم".

وتعتبر سيرينا أسطورة في عالم التنس النسائي، إذ أحرزت 23 بطولة غراند سلام (رقم قياسي) خلال مسيرتها.