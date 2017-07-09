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نجمة عالمية صدرها الكبير يحرمها من التمثيل !!
تقول عارضة الأزياء والممثلة الأميركية إميلي راتاجكوسكي (26 عامًا) إن صدرها الكبير بات ثقيلًا على ظهرها، الأمر الذي منعها من التمثيل.
وتشتهر الممثلة المثيرة للجدل بظهورها عارية على أغلفة المجلات مرات عديدة، وقد مُنعت من التمثيل لفترة بسبب أعمالها المثيرة والمنافية للآداب العامة.
وقد ظهرت ضمن العارضات العاريات في فيديو "روبن ثيك" في فيلم "بلورد لاينز"، وتقول عن ذلك إنه شكل من أشكال التمييز بين الجنسين.
كما ظهرت على غلاف مجلة "هاربرز بازار" الأميركية عارية تماماً، وقالت معلقة على هذه الصورة: "لا أهتم بهذا، فكثيراً ما تتعرض النساء للانتقادات عندما يظهرن بعض جوانب حياتهن الجنسية".
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