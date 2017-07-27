جمهور ريهانا يتكهن أنها حامل من صديقها السعودي

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أكد عدد من جمهور المغنية العالمية ريهانا، أنها حامل من صديقها رجل الأعمال السعودي، حسن جميل.

وتكهن جمهور المغنية الباربدوسية، بأنها حامل من رجل الأعمال السعودي، بعدما ظهرت متألقةً بفستان أحمر واسع في حفل افتتاح فيلمها Valerian.

وأكد بعض المعجبين أنه قد لا يكون حمل، وربما يكون مجرد زيادة في الوزن، وأن نضارة وجهها ولمعة بشرتها تعودان لانقطاعها عن التدخين واحتساء الخمور.

وفضّل عدد من جمهورها أن تكون حاملاً من المغني الكندي دريك، الذي سبق أن عبّر لريهانا عن حبه، بحسب موقع "In Touch Weekly".

وكان أحد المقربين إليها قال لصحيفة Sun البريطانية: إن علاقتها بحسن جميل "هذه العلاقة هي الحقيقية في حياتها، وقد أخبرت ريهانا بعض أصدقائها بأنها مغرمة".

​جدير بالذكر أن ريهانا، البالغة من العمر 29 عامًا، كانت قد شاركت في حفل افتتاح فيلمها المذكور، بالعاصمة البريطانية لندن، في الـ24 من يوليو/تموز 2017.

​​وخلال حفل الافتتاح ظهرت ريهانا وقد بدا عليها بعض الزيادة في الوزن.

وزاد من حيرة جمهورها وسع الثوب الأحمر الذين قالوا إنه محاولة لإخفاء حمل مؤكد، وصل إلى حد تحليل شكل أنفها حسب بعض المغردين.

المصدر: sputniknews