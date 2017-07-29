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المصنفة ايضاً في: منوعات, مشاهير العالم

طلاق "أنجلينا" من "براد" أصابها بالشلل

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 128
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طلاق &quot;أنجلينا&quot; من &quot;براد&quot; أصابها بالشلل

أجرت الممثلة أنجلينا جولي مقابلة مع "أسوشيتد برس"، وتحدثت خلالها عن مشاكلها الصحية.

 

واعترفت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار بأنها عانت في عام 2016، من شلل "بيل" وارتفاع ضغط الدم.

 

ولحسن الحظ، قد تعافت من الشلل في الوجه بفضل الوخز بالإبر.

 

وتذكر "بي بي سي" أن الممثلة كانت تخبر الصحفيين سابقا بكل تفاصيل حالتها الصحية.

 

ويذكر أيضا أنه، في خريف العام الماضي، انهار أشهر زواج في العالم: فقدمت جولي على الطلاق من الممثل والمنتج براد بيت.

 

وظهرت معلومات جديدة، في مايو/أيار 2017، أن جولي وبيت يلتقيان سرا من دون معرفة أولادهما. ولكن للأسف تبينت أن المعلومات كانت كاذبة.

المصدر: sputniknews

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