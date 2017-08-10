مغنّية سويدية تكشف عن صدرها على المسرح: "التعرّي ليس جنسياً"

1 من أصل 11

تابعت المغنية السويدية توف لو تقديم العروض الغنائية بخلع قميصها مباشرة على المسرح وهذه المرة خلال إحيائها حفلاً في لولابالوزا في شيكاغو. وقدمت عرضاً من خلال خلع سترتها لتظهر عارية الصدر، وفق موقع "الدايلي مايل" البريطاني.

المغنية (29 عاماً) التي وصّفت من جانب الموقع بأنها تجسد ثقة بجسدها، إلا أنها واجهت الكثير من الصعوبات خلال فترة المراهقة، وقالت في حديث: "لم أتحدث عن هذا الأمر من قبل، لكن في أوائل عمر المراهقة، وعندما بدأ جسدي ينمو كرهت كل شيء متعلق به. لم أكن أشعر بالارتياح". غير انّ عالم الموسيقى الذي سارت فيه توف جعلها تغير نظرتها إلى الأمور وتشعر براحة أكبر مع بشرتها.

وتقول: "أن تشعر براحة مع جسدك امر رائع ويشعرك بحرية"، موضحة أنّ "السبب الذي يدفعها إلى الكشف عن صدرها خلال أدائها على المسرح، تبديد الفكرة السائدة أن تعرّي المرأة جنسي، وتعزيز المساواة بين الجنسين". وتابعت: "أريد أن أذهب إلى مكان حيث يمكن للنساء أن يتعرّين كالرجال، التعرّي بغرض التسلية أو لمجرد الرغبة بذلك".