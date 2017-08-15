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بعد إشاعة علاقتها مع نجم Twilight.. عناق كاتي بيري يكشف هوية حبيبها
التقطت عدسات الصحافيين صورةً للنجمة الأميركية كاتي بيري وحبيبها السابق أورلاندو بلوم في حفل غنائي أحياه البريطاني إيد شيران بلوس آنجلوس الأميركية.
وقال أحد الحاضرين بالحفل الذي أقيم السبت 12 أغسطس/آب 2017، لموقع E News، إن كاتي كانت تتشابك مع أورلاندو وإنهما كانا يحضران الحفل وهما متعانقان.
وفي فبراير/شباط 2017 أعلنت كاتي (33 سنة) وأورلاندو (40 سنة) انفصالهما، بعد أكثر من 10 أشهر من الرومانسية، حسب مجلة Elle الفرنسية.
ولم يوضح الثنائي سبب الانفصال؛ إذ أرسلا بياناً لمجلة People يعلنان فيه انفصالهما، دون الكشف عن معلومات أكثر.
وفي مقابلة مع مجلة Elle، قال أورلاندو إنه وبيري صديقان وأن كل شيء على ما يرام. وأنهما بالغان، وأن الانفصال لا يعني الكراهية. ورأى النجم، حسب الحوار ذاته، أن الناس لا تهتم بأسباب انفصاله عن بيري.
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى وجود علاقة عاطفية بين كاتي بيري ونجم سلسلة أفلام Twilight الممثل روبرت باتينسون.
وكشفت العدسات عن لقائهما معاً في أثناء تناولهما العشاء بأحد الفنادق الشهيرة في مدينة هوليوود الأميركية، منذ أيام.
ويشار إلى أن بيري ستبدأ جولتها الغنائية لسنة 2018 من أستراليا وستشمل 5 محطات.
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