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ليوناردو دي كابريو وكايت وينسلت... "Their Hearts Will Go On"
صارا من أعزّ الأصدقاء منذ تجسيدهما دور البطولة معاً في فيلم "تايتانيك" في العام 1997. الممثلان ليوناردو دي كابريو وكايت وينسلت أثبتا أن صداقتهما لا تزال تحافظ على صلابتها منذ ذلك الحين، حيث رصدا يستمتعان في قضاء إجازة في أحد ممتلكات دي كابريو الفاخرة في جنوب فرنسا، وفق موقع "الدايلي مايل".
ورصدت عدسات الكاميرات وينسلت ترتدي لباس بحر باللون البرتقالي، نسقت معه سترة بيضاء بمقياس كبير ونظارة شمسية كبيرة، فيما ارتدى دي كابريو شورت البحر كاشفاً وسامته المعتادة.
يذكر أن الثنائي التقيا أخيراً في سانت تروبيز حيث ساندت وينسلت صديقها في العشاء السنوي لمؤسسته التي يهدف من خلالها حشد الأموال لعملها في مجال الدفاع عن البيئة في تموز الفائت، فاستحقّ الثنائي تسمية "Their Hearts Will Go On" نسبة إلى أغنية النجمة سيلين ديون "My Heart Will Go On"، وفق الموقع.
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