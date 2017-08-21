لكمها في وجهها! ريهانا تردُّ على حبيبها السابق باعترافاتها عن الملياردير السعودي.. وهذا ما قالته

- كمَّاشة الجيش تُطبِق على «داعش» من محوري القاع ورأس بعلبك
- لكمها في وجهها! ريهانا تردُّ على حبيبها السابق باعترافاتها عن الملياردير السعودي.. وهذا ما قالته
- أستراليا ترحّل أمريكيا فر إليها قبل 30 عاما وتتعهد بعودته
- بالفيديو: لحظة مقتل بطل العالم لرفع الأثقال أثناء قتال شوارع في روسيا
- مسابقة حمل الزوجات على الأكتاف
- شاهد.. "الرعب" القادم من السماء
- لبوءة هاربة من حرب سوريا تضع شبلا في الأردن
- شهرة نادين نجيم تصل إلى كوريا الجنوبية
- توقعات الأبراج ليوم August 21, 2017
- لماذا نعتدي على العالم؟
- الجيش اللبناني يخسر 3 من عناصره ويُكمِل تقدّمه بثبات في المعركة ضدّ «داعش»
- الجيش يقترب من الحسم... والجلسة التشريعية قائمة
- تعزيزات عسكرية لإنهاء معركة الجرود
- الجيش اللبناني ينتزع 80 كلم من «داعش» ويقضي على انتحاريين
- «ان عدتم عدنا» بقيادة المقاومة والجيش السوري : داعشيون في الأسر نقل جثث الى بيروت لاجراء فحوصات الحمض النووي
- «داعش» ينهار في الجرود: «التنسيق» يسرّع التحرير
- معركة كسر عظم بين طرفي الانقلاب في اليمن
- «مستقبليون» للحريري: صالحتَ كل الناس... إلا جمهورك!
- رحيل بانون.. يحمل إيجابيات
- الأسد: أفشلنا المشروع الغربي... لكننا لم ننتصر
- التضحيةُ بالقضيّةِ مِن أجلِ السلطةِ تُخسِّرنا الاثنين
- صِراع المَسيرات بين صالح والحُوثي يَقترب من نُقطة الانفجار.. هل هُناك صَفقة إماراتيّة فِعلاً بعَودة نَجل صالح إلى الحُكم في صنعاء؟ وهل قَبِلتها السعوديّة؟ وهل الثّمن فَك التّحالف “الحُوثي الصالحي” بعد عامين من “عاصفة الحَزم”؟ وما هي الخَيارات الأُخرى؟
- ارتفاع نسبة العاطلين من العمل في المغرب
- موناكو يرضخ لمبامبي .. ويستعد لاستقبال «الملايين»
- ستة قتلى في سقوط قذيفة قرب «معرض دمشق الدولي»
لكمها في وجهها! ريهانا تردُّ على حبيبها السابق باعترافاتها عن الملياردير السعودي.. وهذا ما قالته
ظهرت النجمة العالمية ريهانا مع حبيبها الملياردير السعودي، الذي تملك أسرته توكيل بيع ماركة السيارات “تويوتا”، حسن جميل، وهما خارجان من أحد المطاعم تحت مظلة تحميهما من المطر.
ويبدو أن النجمة قررت الرد على حبيبها السابق كريس براون على طريقتها الخاصة.
وكان براون قد كشف أخيراً في فيلمه الوثائقي “Chris Brown: Welcome To My Life” تفاصيل مروعة عن اعتدائه على المغنية الشهيرة، إذ ضربها على وجهها سابقاً.
ويعتقد أصدقاء المغنية، حسب صحيفة “The sun”، أن علاقة ريهانا بالملياردير السعودي جدية، خصوصاً أنها قصَّت عدداً من عُطل نهاية الأسبوع الأخيرة معه في المملكة المتحدة، وأنها أخبرت أصدقاءها بأنها واقعة في حب الشاب؛ بل ومغرَمة به.
وقد تمكن الثنائي من التكتم على سر علاقتهما 6 أشهر تقريباً، قبل أن يظهرا وأحدهما يقبّل الآخر في إسبانيا.
وظهرت ريهانا أخيراً في عدة صور مع الشاب السعودي الوسيم حسن عبد اللطيف جميل، الذي وصفته الصحافة الغربية بـ”المهذب”، بعد أن شوهدت المغنية وقد أعارها قميصاً له موصولاً بطاقية “هودي”؛ لترتديه حتى تقي نفسها من المطر في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع تصريحات كريس، حسب صحيفة Daily Mail البريطانية.
ونقلت عن المصدر ذاته أنهما “يقضيان الكثير من الوقت بعيداً عن أعين المتربصين، وهما جادّان في هذه العلاقة، ويستمتعان بوجودهما معاً”.
الجدير بالذكر أن جميل سبق أن ربطته علاقة بعارضة الأزياء البريطانية السمراء نعومي كامبل، وشوهدا معاً في حفل أقامه المغني الأميركي ستيفي ووندر في حديقة هايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن صيف عام 2016.
- ليوناردو دي كابريو وكايت وينسلت... "Their Hearts Will Go On"
- شهرة نادين نجيم تصل إلى كوريا الجنوبية
- بالفيديو.. فتاة تتحرش بالفنانة مايا دياب على المسرح
- شاهد.. "الرعب" القادم من السماء
- صِراع المَسيرات بين صالح والحُوثي يَقترب من نُقطة الانفجار.. هل هُناك صَفقة إماراتيّة فِعلاً بعَودة نَجل صالح إلى الحُكم في صنعاء؟ وهل قَبِلتها السعوديّة؟ وهل الثّمن فَك التّحالف “الحُوثي الصالحي” بعد عامين من “عاصفة الحَزم”؟ وما هي الخَيارات الأُخرى؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- لكمها في وجهها! ريهانا تردُّ على حبيبها السابق باعترافاتها عن الملياردير السعودي.. وهذا ما قالته
- ليوناردو دي كابريو وكايت وينسلت... "Their Hearts Will Go On"
- قصص حياة مأسوية لـ 5 نجوم من هوليوود
- تيلور سويفت تكسب دعوى التحرش
- بعد إشاعة علاقتها مع نجم Twilight.. عناق كاتي بيري يكشف هوية حبيبها
- مغنّية سويدية تكشف عن صدرها على المسرح: "التعرّي ليس جنسياً"
- ابنة مايكل جاكسون تبحث عن “الهداية” نصف عارية أمام تمثال بوذا
- طلاق "أنجلينا" من "براد" أصابها بالشلل
- جمهور ريهانا يتكهن أنها حامل من صديقها السعودي
- نجمة عالمية صدرها الكبير يحرمها من التمثيل !!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)