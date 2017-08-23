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هذا الممثل هو الأعلى أجرا في هوليوود

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 151
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هذا الممثل هو الأعلى أجرا في هوليوود

تفوق النجم السينمائي مارك والبيرغ، بطل فيلم "المتحولون: الفارس الأخير"، على دواين جونسون، ليصبح الممثل الأعلى أجرا في هوليوود في العام الماضي بدخل قدره 68 مليون دولار، وفقا لمجلة فوربس.

 

تفوق والبيرغ مغني الراب السابق المعروف باسم ماركي مارك على جونسون، بطل "بايواتش"، الذي بلغ دخله 65 مليون دولار، وفين ديزل، نجم فيلم "مصير الغاضب"، الذي بلغ دخله 54.5 مليون دولار، وذلك قبل الرسوم والضرائب.

 

وكان ضمن الخمسة الأوائل في القائمة، التي صدرت الثلاثاء، آدم ساندلر، الذي حل في المرتبة الرابعة بدخل بلغ 50.5 مليون دولار، وجاكي شان بـ 49 مليون دولار.

 

وحقق أعلى 10 ممثلين أجرا تراكميا قدره 488.5 مليون دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما مجموعه 172.5 مليون دولار من مجموع النساء العشرة اللواتي حققن أعلى مستوى من الدخل.

 

المصدر: سكاي نيوز

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