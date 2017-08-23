- فيديو يهودية أسلمت في الأٌقصى يثير ضجة في إسرائيل
- عائلة الثري السعودي حبيب ريهانا تخشى وقوع "فضيحة هوليوودية".. وهكذا يتعامل مع ملابسها المتحررة
- براد بيت يشعر بـ "جاذبية حارقة" لممثلة شقراء فتنته.. فهل هي أجمل من أنجلينا جولي؟
- هذا الممثل هو الأعلى أجرا في هوليوود
- توقعات الأبراج ليوم August 23, 2017
- نتنياهو يحذر من اندلاع حرب إسرائيلية في سوريا
- قيادي حمساوي يسافر إلى الحج بالدرجة الأولى ويثير السخط
- فيلق المدرعات الإسرائيلي غير جاهز للحرب
- بدون تعليق
- مُؤتمر المُعارضة لم يَفشل بسبب الخِلاف على مُستقبل الأسد وإنّما لأسبابٍ أُخرى.. أردوغان قلقٌ من مُؤامرةٍ سُعوديّة أمريكيّة لتهميش تركيا ويُمهّد للانفتاح على دِمشق.. هل سيتحوّل الأعداء إلى أصدقاء والعَكس صحيح؟ لا نَستبعد ذلك وهذا تَفسيرنا
- 'تجانس' بين الاحتلالات في سوريا
- الجيش يبدأ المرحلة الأخيرة من «فجر الجرود»
- الجيش اللبناني قاب قوسين من حسم معركة الجرود
- مناقشة الحكومة تُعوِّم الطبقة النيابية... و«فجر الجرود» في ربع الساعة الأخير
- استراحة للجيش قبل الهجوم الأخير
- الجيش اللبناني يقترب من إعلان الانتصار في المعركة على «داعش»
- الموازنة قريباً وجلسة نيابية «رتيبة»
- تقدم سريع للجيش اللبناني... واقتحام مغاور «داعش»
- ماذا تريد "داعش" في «عين الحلوة»؟
- معركة الجرود على طريق تطبيع العلاقة مع دمشق
- جلسة «لزوم ما لا يلزم»: مساءلة خجولة للحكومة
- دروس من الماضي وليس نبشاً لقبوره
- الصرّاف في موسكو: مرحلة جديدة من التعاون العسكري؟
- موفد لفرنجية في معراب: «استكشاف النوايا» بعد اهتزاز «إعلان النوايا»
- لعبة المساءلة ن دون محاسبة
هذا الممثل هو الأعلى أجرا في هوليوود
تفوق النجم السينمائي مارك والبيرغ، بطل فيلم "المتحولون: الفارس الأخير"، على دواين جونسون، ليصبح الممثل الأعلى أجرا في هوليوود في العام الماضي بدخل قدره 68 مليون دولار، وفقا لمجلة فوربس.
تفوق والبيرغ مغني الراب السابق المعروف باسم ماركي مارك على جونسون، بطل "بايواتش"، الذي بلغ دخله 65 مليون دولار، وفين ديزل، نجم فيلم "مصير الغاضب"، الذي بلغ دخله 54.5 مليون دولار، وذلك قبل الرسوم والضرائب.
وكان ضمن الخمسة الأوائل في القائمة، التي صدرت الثلاثاء، آدم ساندلر، الذي حل في المرتبة الرابعة بدخل بلغ 50.5 مليون دولار، وجاكي شان بـ 49 مليون دولار.
وحقق أعلى 10 ممثلين أجرا تراكميا قدره 488.5 مليون دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما مجموعه 172.5 مليون دولار من مجموع النساء العشرة اللواتي حققن أعلى مستوى من الدخل.
- لكمها في وجهها! ريهانا تردُّ على حبيبها السابق باعترافاتها عن الملياردير السعودي.. وهذا ما قالته
- مُؤتمر المُعارضة لم يَفشل بسبب الخِلاف على مُستقبل الأسد وإنّما لأسبابٍ أُخرى.. أردوغان قلقٌ من مُؤامرةٍ سُعوديّة أمريكيّة لتهميش تركيا ويُمهّد للانفتاح على دِمشق.. هل سيتحوّل الأعداء إلى أصدقاء والعَكس صحيح؟ لا نَستبعد ذلك وهذا تَفسيرنا
- بالفيديو.. سما المصري دلع بقميص النوم
- براد بيت يشعر بـ "جاذبية حارقة" لممثلة شقراء فتنته.. فهل هي أجمل من أنجلينا جولي؟
- هذا الممثل هو الأعلى أجرا في هوليوود
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- عائلة الثري السعودي حبيب ريهانا تخشى وقوع "فضيحة هوليوودية".. وهكذا يتعامل مع ملابسها المتحررة
- براد بيت يشعر بـ "جاذبية حارقة" لممثلة شقراء فتنته.. فهل هي أجمل من أنجلينا جولي؟
- هذا الممثل هو الأعلى أجرا في هوليوود
- لكمها في وجهها! ريهانا تردُّ على حبيبها السابق باعترافاتها عن الملياردير السعودي.. وهذا ما قالته
- ليوناردو دي كابريو وكايت وينسلت... "Their Hearts Will Go On"
- قصص حياة مأسوية لـ 5 نجوم من هوليوود
- تيلور سويفت تكسب دعوى التحرش
- بعد إشاعة علاقتها مع نجم Twilight.. عناق كاتي بيري يكشف هوية حبيبها
- مغنّية سويدية تكشف عن صدرها على المسرح: "التعرّي ليس جنسياً"
- ابنة مايكل جاكسون تبحث عن “الهداية” نصف عارية أمام تمثال بوذا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)