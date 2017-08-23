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براد بيت يشعر بـ "جاذبية حارقة" لممثلة شقراء فتنته.. فهل هي أجمل من أنجلينا جولي؟
"براد بيت يشعر بانجذاب جنسي قوي لممثلة شقراء فاتنة ولكن لم يتحول الأمر لارتباط رومانسي بعد"، يبدو أن هذا الخبر سوف يصدم كثيراً من محبي الزوجين الشهيرين بيت وأنجلينا جولي بعد أن انتشرت شائعات عن أنهما قد لا يمضيان قدماً في إجراءات الطلاق.
وبينما تحدثت تقارير إعلامية عن علاقة تربط الممثل ذي الـ53 عاماً بالممثلة الأميركية كيت هدسون، والبريطانية سيينا ميلر، إلا أن موقع Yahoo قال إن هناك أنباء تتردد عن مواعدة الفنان الوسيم لشقراء أخرى.
هذه المرأة الفاتنة هي الممثلة الجنوب أفريقية تشارليز ثيرون، وقال الموقع إن علاقتهما "شديدة السرية".
ورغم أن الموقع عاد وذكر أنه من السابق لأوانه الحديث عن ارتباط "رومانسي" بين الاثنين إلا أنهما يشعران "بجاذبية حارقة" اتجاه بعضهما البعض ومنذ فترة طويلة، حسب وصفه.
الجانب الجنسي أقوى
ونقل الموقع عن مصدر مقرب قوله "لاتزال العلاقة في أيامها الأولى، لكن الجميع متفق على أنهما يلتقيان ببعضهما البعض.. ويشعران بانجذاب جنسي قوي.. فهما شخصان مثيران"، على حد تعبيره.
وأكد المصدر أن الممثلة ذات الـ 42 وبيت يبقيان على علاقتهما سراً، إلا أن ثيرون أفصحت عنها باقتضاب دون ذكر اسم الممثل في مقابلة مع الإذاعي الأميركي الشهير هوارد ستيرن.
فقد كشفت الممثلة وهي أم لطفلين ولد وبنت بالتبني، ضمن لقائها الأخير أنها خرجت في موعد غرامي تحت ضوء القمر، قائلة: خرجت في موعد غرامي قبل شهر، كان موعداً رائعاً.. ذهبنا في رحلة تنزه في البرية في منتصف الليل وكان القمر بدراً.. لقد أثار إعجابي".
الجدير بالذكر أن الصحافة العالمية كانت قد نشرت عدة تقارير عن احتمالية أن تنتهي مسألة طلاق النجمين جولي وبيت نهاية سعيدة جولي بيت، إذ ذكرت صحيفة Daily Mailأن الزوجان لم يتمما إجراءات الطلاق بعد وأن الشوق قد يعيد العلاقة التي وصلت بينهما إلى طريق مسدود في سيبتمبر/أيلول 2016، إلا أنه لا يوجد دليل ملموس على ذلك.
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