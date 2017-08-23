عائلة الثري السعودي حبيب ريهانا تخشى وقوع "فضيحة هوليوودية".. وهكذا يتعامل مع ملابسها المتحررة

"الفضيحة" هي أكثر ما تخشاه عائلة الشاب السعودي الثري حسن جميل من علاقته مع المغنية العالمية ريهانا.

فقد كشف مصدر مقرب للمغنية وحبيبها حسن جميل، أن عائلة الأخير تدعم العلاقة العاطفية التي تجمعهما، لكن أكثر ما يخشونه هو "وقوع فضيحة هوليوودية، تحل على العائلة، وهو أمر طبيعي عندما يقع ابنك في غرام واحدة من أبرز نجمات الفن في هوليوود" حسبما نقل مصدر مقرب للاثنين.

علمًا أن والد المغنية غير معجب بلعلاقة حسب تقرير نشرته النسخة العربية من موقع "هاف بوست"، ومنزعج بسبب الطريقة التي اكتشف بها أن ابنته تواعد حسن، فقال: "أرسل لي صديقٌ صوراً لهما يتبادلان القبلات في حمام السباحة على فيسبوك"، قبل أن يطلق تصريحه قائلاً: "كنت أبحث عن شخصٍ ما لونه داكن أكثر، ولكن هذا يجعلها سعيدةً. إنه طويلٌ للغاية".

وبحسب تقرير موقع Hollywood Life الأميركي، فإن هذه الفضيحة صعبة الوقوع، خاصة وأن الثنائي متكتمان على قصة حبهما ولم يظهرا معاً علانية سوى مرتين.

ولكن الصحافة الغربية لم تسأم من المقارنة بين حياة المغنية بعد أن أصبحت على علاقة رومانسية بشاب عربي سعودي تملك عائلته الثرية توكيل سيارات تويوتا في المملكة والشرق الأوسط، والتي يبدو أنها تعيش معه في سعادة، وبين علاقاتها العاطفية المتعددة السابقة التي لم توفق في أي منها، بل وتعرضت في إحداها للضرب والإهانة.

لماذا نجحت العلاقة مع الثري السعودي؟

موقع Hollywood Life أرجع "سبب نجاح العلاقة الواضح"، إلى أن الشاب السعودي حسن جميل البالغ من العمر 29 عاماً والذي كان متزوجًا من قبل، "لا يريد التحكم في ريهانا في تصرفات ريهانا، ولا يمكنه أن يحلم حتى بأن يملي عليها ما يمكن أن ترتديه من ملابس".

وأكد الموقع أن جميل وجد في ريهانا التي تماثله في العمر ضالته، وكل مواصفاتها تشبه ما كان يتمناه في المرأة التي يرتبط بها، رغم أن الاثنين لم يفصحا عن مستقبل العلاقة بينهما.

وعزا ذلك إلى أن سليل عائلة جميل شديدة الثراء يعلم أن ريهانا عبارة عن "روح حرة" وهو عاشق لهذه الصفة فيها، ويحب فكرة كونها فتاة مستقلة.. فهي "مدهشة".

هذه التفاصيل نقلها الموقع عن المصدر المقرب للحبيبين الذي نشر شهادته على هذه العلاقة، عقب أن شوهد الحبيبان وهما يغادران مطعماً لندنياً التقيا فيه في 16 أغسطس/آب 2017، وكانت ريهانا ترتدي سترة خاصة بجميل لتقيها من البرد، وتحاول أن توفر له غطاء تحت شمسية كانت تحملها.