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هل سيعلن الأمير هاري خطوبته قريباً على هذه الممثلة؟
يُعتقد أن الأمير هاري سيعلن خطبته على الممثلة الأميركية ميغان ماركل قبل نهاية هذه السنة، في شهر كانون الأول المقبل، بحسب ما قال عضو سابق في الطاقم الملكي لصحيفة "ذا صن".
وبدأت علاقة الأمير البالغ من العمر 32 عاماً، مع ماركل التي تبلغ 36 عاماً، قبل سنة تقريباً.
ونقلت صحيفة "ذا صن" عن الطباخ الملكي السابق دارين مكغرادي، أن الخطبة ستعقد قبل أعياد الميلاد، تجنباً لتعارض إعلانها مع مناسبات ملكية سنوية أخرى.
ويتوقع أن تقضي ميغان فترة أعياد الميلاد ورأس السنة مع الأمير هاري والعائلة الملكية في مدينة "ساندرينغهام".
وتحل ذكرى رحيل الأميرة ديانا في شهر آب الحالي، فيما تكون ذكرى زواج الملكة إليزابيث بزوجها دوق إدنبره الأمير فيليب في شهر تشرين الثاني، ويعتقد أن الأمير اختار توقيتاً لا يتعارض مع هذه المناسبات.
يُذكر أن كاميرات الصحافيين حاولت التقاط صور للأمير مع حببيته خلال لقاءاتهما وتواجدهما في أماكن عامة معاً. وطالب الأمير هاري، الصحافة، أن تترك الممثلة وشأنها.
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