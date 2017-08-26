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سيلينا غوميز ارتدت القميص من دون هوت شورت؟
في يناير الماضي أعلنا من خلال القبلات الحميمة التي تبادلاها علناً أمام الكاميرات أنّ حباً كبيراً يجمعهما وأنّ مشاعرَ إعجابٍ قويّة وجدا نفسيهما رهناً لها بين ليلةٍ وضحاها، ومنذ ذلك الشهر المنشود لم ينفك النجمان سيلينا جوميز وذا ويكند عن إثارتنا بصورهما ولقطاتهما التي ينشرانها إمّا بنفسيهما عبر حسابيهما الرسميّين على موقع التواصل الإجتماعي "انستقرام"، أو التي تهتم بعض المواقع بتداولها وتناقلها لتصبح مواد من الضروري التطرّق إليها والتحدّث عنها.
أشهرٌ مرّت ويواصل هذا الثنائي الجميل إذاً إبهارنا بالرابط القوي الذي يبدو أنّه لم يتزعزع أمام أي مطبّات أو عقبات سبق أن كان لبيلا حديد، وهي الفتاة التي كان ذا ويكند على علاقةٍ بها في الماضي، يدٌ مباشرة وواضحة فيها، ويوم الإثنين الفائت ضمنا أن يطّلا سوياً في شوارع لوس انجلوس وهما يخرجان من أحد المحلّات، إطلالةٌ استفزّتنا بالتأكيد لأنّها انطوت على الغرام الذي حاولت نجمة ديزني السابقة تجسيده أمام الصحافيين من دون أي خوفٍ أو تردّدٍ وعلى إطلالتها التي أثارت جدلنا وتساؤلاتنا.
واضعةً يدها حول رقبة حبيبها لمعانقته وإبقائه قريباً منها طِوال الوقت، استعرضت جوميز السعيدة في حياتها اليوم في هذا الظهور الحديث لها الإرتياح الكبير الذي تعيشه وهي بين أحضان حبيبها مغني الراب العالمي، وبالتالي افتخارها بنفسها وهي تعي أنّه لن يخذلها يوماً ولن يُحبط من معنويّاتها ولن يُزعجها بأي تصرّفٍ غير ناضج قد يصدر عنه، كانت تهمس في أذنه وتقبّله بحرارةٍ وشوقٍ ولهفةٍ وحنانٍ وعاطفةٍ كبيرةٍ متباهيةً في الوقت نفسه بثيابها وملابسها التي أتت مناسبة ليومهما العادي والبسيط هذا، والتي اعتقدنا أنّها شبه عارية بسببها ليتبيّن لنا العكس تماماً بعد أن تأمّلناها جيّداً.
نعم، كانت حبيبة جاستن بيبرالسابقة الذي ألغى جولته العالمية الأخيرة ترتدي قميصاً أحمر كبيراً عليها نوعاً ما وفضفاضاً، فحاولت تحويله إلى فستانٍ ارتدته فوق هوت شورت أتى قصيراً للغاية لدرجةٍ اعتقدنا وللحظةٍ من اللحظات أنّ لا وجود له أصلاً ومن الأساس، شورت تخيّلنا أنّه سروالٌ داخليٌ اعتمدت صاحبة العلاقة الإطلالة فيه لتثير إعجاب حبيبها وتلفت نظره إليها ولكنّنا تأكّدنا في ما بعد أنّه مجرّد سروال قصير لا أكثر أو أقل.
إذاً من سانتا مونيكا حيث رُصدا وهما يتبادلان القبلات خارج مطعم "Giorgio Baldi" إلى الجولة الممتعة التي أمضياها معاً في ايطاليا، فمهرجانات "Coachella" التي شاركا فيها في ابريل الماضي إلى حفل الـMet Gala الذي أُقيم في مايوه الفائت حين اعتُبر مرورهما هناك الأول من نوعه على السجادة الحمراء، هي كلّها محطّات تختصر وتوجِز للجمهور طبيعة ما يدور بين صاحبة أغنية "Bad Liar" وحبيبها العاشق الولهان اللذان نتمنّى أن نراهما في يومٍ من الأيام معاً في ديو غنائي مشترك وناجح.
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