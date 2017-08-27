"السلطانة هويام" نشرت صورها القديمة.. هل يمكنك ملاحظة الفوارق في شكلها؟

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في العالم العربي بـ"السلطانة هويام"، صوراً قديمة لها عبر حسابها الخاص على إنستغرام.

وأظهرت الصور اختلافاً كبيراً بين شكل أوزرلي الآن وفي السابق، ما جعل عدداً من متابعي الممثلة يقولون إنها أجرت عمليات تجميل في التعليقات على الصور.

وعلى المستوى الفني، كان آخر ظهور للممثلة من خلال مسلسل "عطر الأمس" مع الممثل مراد يلدريم.

وقد غابت أوزرلي بعد دورها في مسلسل "حريم السلطان"، عن الساحة الفنية نحو 3 أعوام، بسبب إصابتها بمتلازمة الإرهاق التي دفعتها لمغادرة تركيا نحو ألمانيا، حيث تلقت العلاج، وأنجبت طفلتها لارا سنة 2014.

جدير بالذكر أيضاً أن أوزرلي ولدت في ألمانيا من أب تركي وأم ألمانية، وتستطيع التحدث باللغة الألمانية والتركية بطلاقة.