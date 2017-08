كيت ميدلتون عارية والأمير تشارلز يقبل شاباً بالطريق.. 10 فضائح للعائلة الملكية التقطتها الكاميرا

الأميرة كيت ميدلتون عارية الصدر

أصبحت العائلة المالكة من أكثر العائلات جموداً من خلال المحافظة على نمط حياتها التقليدي في أوروبا.

في المقابل، أدت موجة الاضطراب، التي تسببت فيها الأميرة ديانا، وتعاستها الزوجية، إلى كسر القواعد الاجتماعية التي لا تشوبها شائبة في العائلة المالكة.

وهذه مجموعة من أشهر فضائح العائلة المالكة البريطانية نشرتها صحيفة Mujer hoy الإسبانية:

1. الزيجات الست للملك هنري الثامن

من الواضح أن اختلاط السلطة بالاستراتيجية السياسية في حياة هذا الملك العاطفية دفعه إلى قتل زوجتيه، وهما آن بولين وكاثرين هوارد. فقد فقدت الأولى حياتها بعد اتهامها بالخيانة والزنا، بينما فقدت الثانية رأسها بسبب خيانتها للملك.

2. امرأة مطلقة في حياة إدوارد الثامن

عندما وقع إدوارد الثامن في حب الأميركية واليس سمبسون، المطلقة مرتين، كان عليه الاختيار آنذاك بين السلطة أو الحب، لأنه كان من غير الممكن والمنطقي في ذلك الوقت، (أي ما بين سنتي 1936 و1937)، أن يتزوج الملك البريطاني بامرأة مطلقة.

وقد أكدت بعض النظريات أن هذا لم يكن السبب الحقيقي لتخليه عن العرش، وإنما كان السبب الحقيقي وراء ذلك تعاطفه مع النازيين وتجسسه لصالحهم.

3. عشاق الأميرة مارغريت

بعد وقوعها في حب الكابتن المطلّق بيتر تاونسند في فترة شبابها، تزوجت الأميرة بالمصور الفوتوغرافي أنطوني أرمسترونغ جونز العام 1960. ولكن انهار هذا الزواج بسبب الاحتفالات وحياة اللهو والترف التي عاشتها الأميرة، بما في ذلك استهلاك المخدرات.

كما كانت الأميرة مارغريت، لسنوات عديدة، عاشقة لشخص أصغر منها بنحو 17 سنة، إضافة إلى ذلك، كانت معروفة بعلاقاتها مع كل من جاك جاغر، وديفيد نيفن وبيتر سيلرز.

4. الأميرة كيت ميدلتون عارية الصدر

في العام 2012، نشر أحد المواقع الفرنسية بعض الصور للأميرة كيت وهي عارية الصدر، أثناء قضائها عطلتها في بروفانس. على خلفية ذلك، رفعت دوقة كامبردج دعوى قضائية ضد المجلة لانتهاكها خصوصياتها.

كما طالبت بتعويض بلغت قيمته حوالي 1.3 مليون جنيه إسترليني. وفي غضون شهر، سوف نعلم القرار النهائي للمحكمة، التي طلبت مزيداً من الوقت كي تتمكن من النظر في القضية بعناية.

5. مغامرات المثلية الجنسية للأمير تشارلز

خلال شهر يوليو/تموز 2016، نشرت الصحف البريطانية صوراً للأمير تشارلز، وكان وجهه قريباً جداً من وجه شاب يبلغ من العمر 20 عاماً تقريباً.

وقبل سنوات، ذكرت هذه الصحف أن الأميرة ديانا كانت تساورها عدة شكوك إزاء علاقات زوجها المثلية مع مساعده، مايكل فوسيت.

6. الأمير أندرو والصداقات الخطيرة

وفقاً لما تداولته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تقدمت امرأة أميركية بشكوى أمام محكمة فلوريدا، لأنها أجبرت عنوة، وفقاً لروايتها، على إقامة علاقة جنسية مع الأمير أندرو دوق يورك، عندما كانت قاصراً.

وقد وقعت هذه المرأة في فخ شبكة لعبيد الجنس، التي يقودها الأميركي جيفري إبستين، صديق أندرو المقرب. ونتيجة لهذه الفضيحة، سحب منه مجلس العموم لقب الممثل الخاص للمملكة المتحدة.

7. هنري المحب للاحتفالات

كثيرة هي زلات الأمير الصغير التي يتعرض إليها في ظروف ومواقع حساسة. ففي العام 2002، اعترف أنه يتعاطى الماريغوانا، وقضى يوماً في مركز العلاج للتخلص من السموم.

أما في 2005، فتم القبض عليه على إثر ارتدائه لزي ضابط نازي في حفل تنكر. وفي أغسطس/آب 2012، تناقلت الصحف صوراً له في حفلة في لاس فيغاس، حيث بدا هنري عارياً تماماً صحبة امرأة عارية كانت تقف خلفه في الصورة.

8. سارة فيرغسون دوقة يورك والشذوذ الجنسي

في أغسطس/آب العام 1992، انفصلت سارة فيرغسون عن الأمير أندرو (وصل حكم الطلاق العام 1996). في إثر ذلك، ظهرت صور للدوقة يورك مع المليونير الأميركي جون برايان، حيث كانت تمتص إصبع قدمه الكبير.

وفي العام 2010، تم رشقها بفضيحة أبشع، إذ وافقت على التأثير على زوجها السابق، وتسريب بعض الأسرار مقابل 500 ألف جنيه إسترليني.

9. قصة ديانا الحقيقية

في العام 1995، أجرت ديانا مقابلة تلفزيونية هزت القارة بأكملها، حيث اعترفت خلالها بأنها كانت على علاقة عاطفية منذ خمس سنوات بجيمس هيويت، الذي كان دائماً يشتبه أنه والد الأمير هنري، وهو ما كان ينفيه دائماً.

بالإضافة إلى ذلك، اعترفت بأنها أصيبت بالاكتئاب بعد الولادة وكانت تعاني من مرض النهم العصبي. إلى جانب ذلك، اعترفت أنها كانت أيضاً على علم بالعلاقة العاطفية التي كانت تجمع بين الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال، تقريباً منذ يوم الزفاف.

10. أسرار كاميلا دوقة كورنوال والأمير تشارلز

في العام 1992، تم تسجيل محادثة خاصة بين كاميلا والأمير تشارلز، وهي التي قدمت لنا أدلة على مدى الإثارة الجنسية التي كان يتحلى بها ولي العهد. وقد اعترف الأمير بهذا السر لها عندما طلب منها أن تستخدم السدادة القطنية أثناء الحيض، عندها أجابت "إنها فكرة رائعة!". لقد كانت فضيحة كبيرة.

أسرار ستذاع لأول مرة

أسرارٍ حميمية صادمة من المقرّر أن تذاع على لسان الأميرة ديانا، مباشرةً، عن خطبتها إلى الأمير تشارلز وعن حياتهما الزوجية معاً، وعلاقتها المحظورة الأولى على التلفزيون البريطاني، الشهر المقبل أغسطس/آب، بعد أعوامٍ من الخلاف حول التسجيلات المذكورة.

وفي هذه التسجيلات تصف ديانا، وهي تتحدث عبر كاميرا فيديو قبل 4 أعوامٍ من وفاتها، المحاولات المبكّرة وغير المتوقعة من جانب تشارلز، لإثارة إعجابها عندما كانت مراهقة، ومن ثَم الأسى الذي اكتنفها بعد يوم زفافهما، في يوليو/تموز عام 1981، حسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

وفي الوثائقي "Diana: In Her Own Words - ديانا: بكلماتها الخاصة" المقرر عرضه على القناة الرابعة Channel 4 قبيل الذكرى السنوية العشرين لوفاة ديانا في حادث سيارة، 31 أغسطس/آب 2017، كشفت أميرة ويلز أنَّها ذهبت "وهي تنتحب" للملكة بعد 5 سنواتٍ من زواجها عندما اعتبرت أنها حازت "تأكيداً" بأن زواجها خالٍ من الحب.