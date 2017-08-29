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سلمى حايك تتهم دونالد ترامب بإغتصاب قاصر

آخر تحديث: منذ 19 دقيقة
المصدر: وكالات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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سلمى حايك تتهم دونالد ترامب بإغتصاب قاصر

اتهمت النجمة الأمريكية اللبنانية المكسيكية سلمى حايك، خلال حوار لها مع مجلة “نوميرو”، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باغتصاب قاصر سنة 1994 لم يكن عمرها حينها يتجاوز 13عاما.

 

وأكدت الممثلة والمخرجة أنه تم التكتم على هذه القضية وإخفاؤها تماما، بعدما أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ودعت الصحفيين إلى التقصي حول الموضوع.

 

وسبق أن خرجت هذه القضية من الظل لأول مرة سنة 2013، عندما أكدت سيدة لم تفصح عن اسمها الحقيقي أنها تعرضت للاغتصاب من طرف دونالد ترامب، وتم تحديد ندوة صحفية للتصريح باتهاماتها والكشف عن هويتها الحقيقية بتاريخ 2 سبتمبر من نفس السنة، لكن الضحية تراجعت عن قرارها، بعدما أكدت أنها تعرضت لتهديدات بالقتل، حسب تصريحات سلمى حايك.

 

وسبق للنجمة أن أثارت الموضوع في أواخر 2016، لكنها لم تجد أذنا صاغية، لذا تعود إليه حاليا، في محاولة لاستغلال موجة الغضب المتصاعدة من تصرفات الرئيس الأمريكي وقراراته الخطيرة.

المصدر: وكالات

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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا

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