سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به

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خلال حديث أجرته معها صحيفة "لارازون" الإسبانية قالت النجمة المكسيكية سلمى حايك إن بداياتها في عالم السينما تركزت على استغلال جسمها.

وأوضحت النجمة أنّها أدت في البداية أدوار الخادمة والصديقة والموظفة في محل تجاري.

وكشفت أنها قبلت بتلك الأدوار لتنتقل خطوة خطوة نحو هدفها، لافتة إلى أنها كانت تبدي قناعتها بأن الأمور ستتغير تماماً في النهاية.

وأكدت الممثلة، 50 عاماً، أنها بذلت جهداً كبيراً لتصل إلى ما وصلت إليه. وأشارت إلى أن ذلك هو حصاد تعب د دام أعواماً عدة.

كما لفتت إلى أنها مارست مهناً أخرى مثل العمل في شركة عصائر وفي مجال منتجات التجميل إلى أن تزوجت من الثري الفرنسي هنري فرانسوا صاحب أشهر الماركات العالمية.