جريمة مروعة في اسطنبول.. عارضة ازياء تقتل الممثل التركي الشهير “شاشماز”

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قامت عارضة الازياء التركية السابقة “فيليز اكير” بقتل الفنان والممثل التركي الشهير “وطن شاشماز” ثم أقدمت على الانتحار.

وفي تفاصيل الحادثة٬ سمع دوي اطلاق نار امس الاحد الفائت في تمام الساعة الـ 10 مساءا في فندق “كونراد” في منطقة “بشكتاش” في “اسطنبول”.

وعلى اثر ذلك قامت ادارة الفندق بالاتصال بالشرطة والابلاغ عن الحادث٬ ووصلت فرق الشرطة إلى مكان الحادث حيث عثر على المدعوان “وطن شاشماز” و”فيليز اكير” مقتولين بالرصاص.

وبينت التحقيقات ان “وطن شاشماز” قتل بثلاث رصاصات في ظهره و برصاصة واحد قتلت “فيليز اكير” .

وبعد تفقد سجلات الكاميرا تبين أنه لم يدخل أحد الغرفة سوى “فيليز اكير” وبحسب نتيجة التحقيقات الاولية اشتبهت الشرطة بأن تكون “اكير” قد قامت بقتل “شاشماز” ومن ثم الانتحار.

و كانت “اكار” التي تحمل الاقامة في الولايات المتحدة الامريكية قد قدمت إلى تركيا قبل شهر .

وشاشماز المتزوج من “ياسمين ادالي” كان سيصبح أبا حيث أن زوجته حاملا بشهرها الرابع .

وفي إفادة قدمها صديق مقرب لـ “شاشماز” “نديم ديليباش”قال أن “شاشماز” لم يكن يشعر بالراحة “بعد زواجه وكانت “عارضة الازياء فليز اكير” تقوم بإزعاجة ومضايقته.

واضاف “حدثت بينهما مشادة كلامية على الهاتف٬ فسألته ماذا هناك يا وطن٬ قال لي لا تسأل فإن هذه المراة ستضعني في ورطة كبيرة “.