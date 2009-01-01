- مجهولون يخترقون حساب سيلينا غوميز وينشرون صورة عارية لجاستن بيبر
- جريمة مروعة في اسطنبول.. عارضة ازياء تقتل الممثل التركي الشهير “شاشماز”
- صحيفة روسية بعد لقاء نتنياهو وبوتين: "روسيا تفضل إيران"
- نصرالله أحرج الحلفاء قبل أن يغضب الخصوم!
- إسرائيل بانتظار كارثة: خطّة خامنئي لتدميرها كُشفت.. وتغيير في سوريا
- ريفي تقدمت بشكوى جزائية ضد زهران بجرم القدح والذم واثارة النعرات الطائفية
- الممرض الذي قتل 84 مريضا ليتسلى بإعادتهم ثانية للحياة
- بَنَتْ محرك طائرة عندما كانت في الـ14 من عمرها! تعرَّفوا على "فتاة الفيزياء" التي تنافس ذكاء أينشتاين
- دوت صفارات الإنذار وتوقفت القطارات.. تفاصيل دقيقتين كتمَ فيهما ملايين اليابانيين أنفاسَهم وهم يراقبون الصاروخ الكوري يحلق فوق رؤوسهم
- نصائح لـ أظافر قوية طبقيها فوراً
- تحقيق مستقل في أكبر مصارف استراليا
- “قنص” سياسي يخترق مناخ التحرير
- جردوها من ملابسها وقيدوها بسرير وتناوبوا على اغتصابها لأسبوعين.. سجون الأسد جحيم يتمنى فيه المعذبون الموت
- مجلس الأمن يجتمع بشكلٍ عاجل بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق اليابان.. وكيم جونغ-أون يرزق بالطفل الثالث
- خلاف لبناني على النصر.. وخطابان متباعدان لعون ونصر الله
- هل كسرت ″عطلة الجمعة″ الجرّة بين الحريري ودريان؟
- درباس: كان في حكومتنا وزير تربية ″ما بيعرف عربي″!
- فريدة أبو عوف: أول مصرية عابرة جنسياً تحصل على إعفاء من التجنيد
- كابوس العزباوات في تل أبيب
- سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به
- سلمى حايك تتهم دونالد ترامب بإغتصاب قاصر
- السورية بيان طالب أول ملكة جمال تمنح اللقب لعامين
- علماء المناخ: ثلاث سنوات تفصلنا عن كوارث طبيعية ضخمة
- لا تكن أول من يصعد إلى الطائرة للحفاظ على صحتك
- "لميس" التركية توبّخ سائحة عربية في مطار اسطنبول.. هكذا أثارت غضب الممثلة الشهيرة وحبيبها
مجهولون يخترقون حساب سيلينا غوميز وينشرون صورة عارية لجاستن بيبر
اضطرت المغنية الأميركية سيلينا غوميز إلى إغلاق حسابها على موقع إنستغرام، لتعرضه للقرصنة من قبل مجهولين، الذين نشروا صورةً لحبيبها السابق المغني الكندي الشهير جاستن بيبر عارياً تماماً.
حدث ذلك صباح الـ28 من أغسطس/آب 2017، حسب موقع TMZ الذي نشر الخبر، مؤكداً أن الملايين شاهدوا الصورة، فحساب غوميز هو المتربع على عرش إنستغرام بما يزيد على 125 مليون متابع، متفوقاً على غيرها من الشهيرات مثل المغنية الأميركية أريانا غراندي، ومواطنتها بيونسيه، وتيلور سويفت، وجاستن بيبر نفسه.
الجدير بالذكر أن الصورة ذاتها ليست بجديدة، فقد سبق وأن نشرت عام 2015، وكانت قد التقطت من قبل مجهولين وسربت عبر الشبكات الاجتماعية، بينما كان بيبر يقضي إجازة في جزيرة "بورا بورا" ذائعة الصيت، ومقصد الكثير من المشاهير.
الجدير بالذكر أن الحبيبين ارتبطا بعلاقة عاطفية لمدة عامين ثم انفصلا.
واستطاعت المغنية غوميز ذات الـ 25 عاماً استرجاع حسابها بعد حادثة القرصنة بساعات، كانت كافية لانتقال الحديث عن بيبر ونشر صورته عبر تويتر، وعلّق أحدهم على ذلك قائلاً: "تعرض حساب سيلينا للقرصنة ونشر صورة بيبر عارياً.. لم أضحك في حياتي كما ضحكت الآن".
- سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به
- "لميس" التركية توبّخ سائحة عربية في مطار اسطنبول.. هكذا أثارت غضب الممثلة الشهيرة وحبيبها
- فريدة أبو عوف: أول مصرية عابرة جنسياً تحصل على إعفاء من التجنيد
- كيت ميدلتون عارية والأمير تشارلز يقبل شاباً بالطريق.. 10 فضائح للعائلة الملكية التقطتها الكاميرا
- سلمى حايك تتهم دونالد ترامب بإغتصاب قاصر
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- مجهولون يخترقون حساب سيلينا غوميز وينشرون صورة عارية لجاستن بيبر
- جريمة مروعة في اسطنبول.. عارضة ازياء تقتل الممثل التركي الشهير “شاشماز”
- سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به
- سلمى حايك تتهم دونالد ترامب بإغتصاب قاصر
- "لميس" التركية توبّخ سائحة عربية في مطار اسطنبول.. هكذا أثارت غضب الممثلة الشهيرة وحبيبها
- كيت ميدلتون عارية والأمير تشارلز يقبل شاباً بالطريق.. 10 فضائح للعائلة الملكية التقطتها الكاميرا
- "السلطانة هويام" نشرت صورها القديمة.. هل يمكنك ملاحظة الفوارق في شكلها؟
- سيلينا غوميز ارتدت القميص من دون هوت شورت؟
- مريم اوزرلي تطل بالمايوه عبر انستقرام: لا تأبه لأي إنتقاد وتفعل ما يحلو لها
- هل سيعلن الأمير هاري خطوبته قريباً على هذه الممثلة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)