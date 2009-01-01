مجهولون يخترقون حساب سيلينا غوميز وينشرون صورة عارية لجاستن بيبر

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اضطرت المغنية الأميركية سيلينا غوميز إلى إغلاق حسابها على موقع إنستغرام، لتعرضه للقرصنة من قبل مجهولين، الذين نشروا صورةً لحبيبها السابق المغني الكندي الشهير جاستن بيبر عارياً تماماً.

حدث ذلك صباح الـ28 من أغسطس/آب 2017، حسب موقع TMZ الذي نشر الخبر، مؤكداً أن الملايين شاهدوا الصورة، فحساب غوميز هو المتربع على عرش إنستغرام بما يزيد على 125 مليون متابع، متفوقاً على غيرها من الشهيرات مثل المغنية الأميركية أريانا غراندي، ومواطنتها بيونسيه، وتيلور سويفت، وجاستن بيبر نفسه.

الجدير بالذكر أن الصورة ذاتها ليست بجديدة، فقد سبق وأن نشرت عام 2015، وكانت قد التقطت من قبل مجهولين وسربت عبر الشبكات الاجتماعية، بينما كان بيبر يقضي إجازة في جزيرة "بورا بورا" ذائعة الصيت، ومقصد الكثير من المشاهير.

الجدير بالذكر أن الحبيبين ارتبطا بعلاقة عاطفية لمدة عامين ثم انفصلا.

واستطاعت المغنية غوميز ذات الـ 25 عاماً استرجاع حسابها بعد حادثة القرصنة بساعات، كانت كافية لانتقال الحديث عن بيبر ونشر صورته عبر تويتر، وعلّق أحدهم على ذلك قائلاً: "تعرض حساب سيلينا للقرصنة ونشر صورة بيبر عارياً.. لم أضحك في حياتي كما ضحكت الآن".