شقيقة كرستيانو رونالدو تقع في حب رجل أعمال مصري.. والصحافة البرتغالية تتنبأ بزواجها من أبو هشيمة

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يبدو أننا على موعد مع قصة حب جديدة للمليونير المصري أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المتخصص في صناعة الحديد.

هذه المرة ليست كسابقاتها، إذ إن حبيبته، التي تقول الصحافة إنهما يتواعدان منذ أشهر ليست عربية، بل برتغالية، وهي أخت لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة Jornal de Notícias البرتغالية، فقد أصاب سهم الحب كاتيا أفيرو، واختارت كاتيا أن تقع في حب رجل الأعمال المصري، الذي يبلغ من العمر 42 سنة.

من جانب آخر، على الرغم من الكشف مؤخراً عن هوية عشيق شقيقة الأسطورة البرتغالي، إلا أن العلاقة بين العشيقين تعود إلى حوالي ثلاثة أشهر مضت، وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بناء على منشورات كاتيا أفيرو وأحمد أبو هشيمة، التي يتركانها على الشبكات الاجتماعية.

البداية كانت بلقاء أبو هشيمة مع عائلة كاتيا أفيرو، في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2016، إذ أعلن المليونير الشهير على الشبكات الاجتماعية أن هناك "شيئاً كبيراً" يربطه بكريستيانو رونالدو.

وبعد أشهر قليلة، أعلن أن لاعب الفريق الملكي سيكون أحد أبرز الوجوه الإعلامية في صلب حملة إعلانية جديدة لشركته.

وبتاريخ 18 مايو/ أيار 2017، نشر أبو هشيمة الصورة الأولى له رفقة كاتيا أفيرو، وظهر في هذه الصورة أيضاً والدة كريستيانو رونالدو، دولوريس أفيرو، وقد كان ذلك خلال الاحتفال بالانتصار الذي حققه رونالدو مع فريق ريال مدريد الإسباني.

تكرر نفس الأمر، خلال شهر يوليو/تموز 2017؛ لكن هذه المرة، ظهر إلى جانب رجل الأعمال المصري لاعب كرة القدم البرتغالي، وكان ذلك خلال قضاء عطلة في جزيرة فورمينتيرا التابعة لأرخبيل جزر البليار.

وجاء في التعليق المرفق للصورة العبارات التالية: "من دواعي سروري أن أجتمع معك ومع عائلتك صديقي العزيز".

ومن جهتها، تركت كاتيا أفيرو على الشبكات الاجتماعية بعض الدلائل والقرائن، التي تُثبت وقوعها في حب شخص جديد. ومثل منشورها على فيسبوك، الدليل الأكثر وضوحاً على وجود علاقة عاطفية جديدة لشقيقة رونالدو.

وفي هذا المنشور الموجه إلى عشيق كاتيا أفيرو، وصفت شقيقة رونالدو "حنينها الشديد لأحضان" هذا الشخص. وفي هذا السياق، كتبت أفيرو باللغة البرتغالية: "أعرف جيداً أن كلمة "الشوق والحنين" مكتوبة باللغة البرتغالية... لكنني أعلم أيضاً أنك تتقن فهم لغتي بشكل جيد... أفتقد كثيراً أحضاننا". (أبو "Abou").

وبالإضافة إلى رحلاتها إلى القاهرة، كشفت المغنية البرتغالية، التي تبلغ من العمر 40 سنة، عبر الشبكات الاجتماعية عن علاقتها الجديدة. وفي الأثناء، يبدو أن محتوى أحد المنشورات مثير للاهتمام أكثر من غيره.

وفي هذه الصورة، ظهرت يد كاتيا أفيرو وهي تمسك بيد رجل مجهول الهوية. لكن، لم تترك الهاشتاغات التي رافقت الصورة، والتي جاءت فيها عبارات "أنا سعيدة معك"، وأيضاً "أبو"، مجالاً للشكوك، وأكدت أن هذا الرجل هو أبو هشيمة.

وعلى الرغم من عدم تأكيد كلا الطرفين ارتباطهما رسمياً، إلا أن الفنانة البرتغالية أعلنت أنها لم تعد تربطها علاقة بالممثل الإسباني أنطونيو بانديراس.

أما بالنسبة لأحمد أبو هشيمة، فقد كان متزوجاً لمدة ثلاث سنوات من الممثلة اللبنانية هيفاء وهبي، لكن علاقتهما انتهت بالطلاق العام 2012.

ورغم الشائعات التي ظهرت حول عودتهما مجدداً، إلا أن أبو هشيمة ظهر بأحد البرامج الحوارية ليؤكد انفصالهما نهائياً.

كما ظهرت عقب ذلك عدة شائعات عن علاقة أحمد أبو هشيمة بفنانات عربيات أخريات، من بينهن المغنية العراقية شذى حسون، والممثلة المصرية مي عز الدين.

وكانت آخر الشائعات ما تحدثت عنها بعض الصحف، عن وجود علاقة بين رجل الأعمال وملكة جمال لبنان للمغتربات دانييلا رحمة، التي اشتهرت بالعالم العربي عقب مشاركتها في برنامج Dancing With The Stars.