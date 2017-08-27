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المصنفة ايضاً في: مشاهير العالم, منوعات

ممثلة أميركية ترتدي الشورت لتكشف للعالم كيف يبدو سرطان الجلد

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: انستغرام
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 152
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ممثلة أميركية ترتدي الشورت لتكشف للعالم كيف يبدو سرطان الجلد

إن نظرتم إلى الصورة التي نشرتها الممثلة الأميركية تمارا جادج في حسابها بإنستغرام، لاعتقدتم للوهلة الأولى أنها تحاول التقاط صورة لها أمام المرآة وهي ترتدي شورتاً من الجينز، إلا أن رسالة الصورة أبعد من ذلك بكثير، فهي تحاول تعزيز الوعي تجاه سرطان الجلد، وضرورة الكشف المبكر عن المرض.

 

وفي التفاصيل، علّقت الممثلة التي شاركت في المسلسل التلفزيوني The Real Housewives of Orange County، على الصورة قائلة: "نشرت هذه الصورة لكي تشاهدوا كيف يبدو سرطان الجلد، لا أريد الشفقة بل أن تقوموا بفحص دوري للجلد"، مضيفة أنها لم تشك للحظة بأن العلامة السوداء التي ظهرت على أعلى فخذها هي سرطان الجلد، وأكدت لجمهورها أنها ستكون بخير.

 

وتابعت: "أنا سعيدة بانه تم تشخيص المرض باكراً، على الرغم من أني حزينة لكوني لن أستطيع المشاركة بمسابقة كمال الاجسام في تشرين الثاني المقبل احتفالاً بعيدي الـ50".

 

يذكر أن تمارا جادج نشرت في كانون الثاني المنصرم صورة لها بعد خضوعها لعملية استئصال خلايا سرطانية من ذراعها، وقد تكللت العملية بالنجاح.

 

 

 

A post shared by Tamra Judge (@tamrajudge) on Aug 27, 2017 at 6:48pm PDT

 

 

المصدر: انستغرام

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