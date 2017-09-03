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المصنفة ايضاً في: مشاهير العالم, الاخيرة, منوعات

بعد دفاعها عن رغبتها في التعري.. باريس جاكسون عارية على إنستغرام لإظهار وشم جديد

آخر تحديث: منذ 44 من الدقائق
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 118
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نشرت العارضة الأميركية باريس، ابنة مغني البوب الراحل مايكل جاكسون، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستغرام.

 

وظهرت جاكسون وهي عارية الصدر، الذي أخفته بإيموجي على شكل وردتين، في الصورة التي نشرتها مجلة Elle الفرنسية.

 

وأرادت العارضة الشابة إظهار وشم جديد وضعته على صدرها، ويبدأ الوشم -الذي هو عبارة عن مجموعة من الدوائر- من تحت الرقبة إلى حد السرة بشكل عمودي.

 

وللوشم الذي تضعه باريس (19 سنة) تعبير روحاني، حسب مجلة Elle الفرنسية، خصوصاً أن الشابة اعتنقت البوذية منذ مدة قصيرة.

 

 

 

 

وليست هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها ابنة نجم البوب الراحل وشماً على جسدها.

 

وكانت العارضة الصاعدة قد دافعت عن رغبتها الدائمة في التعري، قائلة إنها لا تفعل ذلك من أجل الحصول على أكبر عدد من تسجيلات الإعجاب على الشبكات الاجتماعية وحسب.

 

وشرحت أنها تقوم بذلك من أجل "العودة إلى الطبيعة"، ومن أجل الشعور أكثر بالأم "غيا" -إلهة من آلهة اليونان حملت هذا الاسم وترمز إلى كوكب الأرض- ولا تتردد في سبيل ذلك في نشر صور شبه عارية على موقعها المذكور.

المصدر: هافينغتون بوست

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