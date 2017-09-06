ممثلة أميركية: أنا والأمير هاري في "حالة غرام"

قالت الممثلة الأميركية ميغان ماركل، صديقة الأمير هاري، إنهما يعيشان قصة حب وسعيدان معا في أول تصريحات لها عن علاقتها بالأمير البريطاني منذ ارتباطهما في العام الماضي.

وقالت ماركل في حديث لمجلة "فانيتي فير" نشر الثلاثاء، إن علاقتها بالأمير، وهو الخامس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، بدأت في يوليو من العام الماضي بعد أن التقت به عن طريق أصدقاء.

وقالت ماركل للمجلة، "نحن مرتبطان.. نحن في حالة حب. أنا على ثقة من أننا في وقت ما سنقدم نفسينا وستكون لدينا قصصا نرويها لكني آمل أن يتفهم الناس أن هذا وقتنا نحن".

وتم الإعلان عن علاقة الأمير هاري (32 عاما) ابن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في نوفمبر الماضي عندما أصدر الأمير تحذيرا نادرا من نوعه لوسائل الإعلام بأن تترك صديقته البالغة من العمر 36 عاما وأسرتها في سلام.

وأضافت ماركل، "كنا نتواعد بهدوء على مدى ستة أشهر قبل أن يُنشر الخبر وكنت أعمل خلال هذه الفترة، ولم يتغير شيء سوى تصور الناس".