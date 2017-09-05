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كيم تتعرّى بشكل تامّ في مكان عام!

آخر تحديث: منذ 20 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 9
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كيم تتعرّى بشكل تامّ في مكان عام!

في خطوة جريئة، نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مرة جديدة، صورة لها وهي عارية بشكل تامّ، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام".

 

ولكن هذه المرّة، جاءت الصورة العارية، بينما كانت كيم تتسلّق شجرة.

 

الصورة الجريئة التي كشفت أكثر من المتوقع، لاقت استحسان محبّي كيم، في حين واجهت انتقادات عديدة بسبب جرأتها التي تخطّت الحدود.

 

 

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