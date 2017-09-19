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الرئيسية | مشاهير وفضائح | مشاهير العالم | نيكول كيدمان تشعل حفل الـ"Emmy Awards" بـ "قبلة ساخنة" لهذا الممثل.. وزوجها يصفّق!
المصنفة ايضاً في: مشاهير العالم, منوعات, تقارير بالفيديو

نيكول كيدمان تشعل حفل الـ"Emmy Awards" بـ "قبلة ساخنة" لهذا الممثل.. وزوجها يصفّق!

آخر تحديث: منذ 50 من الدقائق
المصدر: سيدتي
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 99
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تألقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان Nicole Kidman أمس الأحد في حفل توزيع جوائز "إيمي" Emmy Awards العالمية، حيث أطلّت برفقة زوجها المغني كيث أوربان Keith Urban، وخطفت الأنظار بفستانها الأحمر الذي حمل توقيع ماركة Calvin Klein الشهيرة.

 

كيدمان البالغة من العمر 50 عاماً، صدمت جمهور الحفل، بعد فوز الممثل السويدي ألكسندر سكارسجارد Alexander Skarsgård، شريكها في مسلسل Big Little Lies، بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير، إذ قامت بطبع قبلة ساخنة على شفتيه، تعبيراً عن فرحتها بالجائزة التي نالها.

 

وبالرغم من الإحراج الذي تعرّض له، والغيرة التي بدت واضحة على ملامحه، أظهر أوربان، زوج الممثلة، تماسكه ورباطة جأشه، إذ وقف الى جانب النجمين وأخذ يبتسم ويصفّق لهما.

 

والقى سكارسجارد كلمة مختصرة بعد استلامه الجائزة، وجّه فيها الشكر إلى النجمات اللاتي شاركن إلى جانبه في المسلسل وأبرزهن ريز ويذرسبون Reese Witherspoon ونيكول كيدمان.

 

يشار إلى أن مسلسل Big Little Lies نال العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل مسلسل قصير، وجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير والتي ذهبت لـ نيكول كيدمان.

المصدر: سيدتي

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